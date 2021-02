Alertan por venta de vacunas falsas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una alerta por la venta de falsas vacunas contra el Covid-19 a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales o puntos de venta, particularmente de la desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca.

En un comunicado, el organismo subrayó que adquirir ese tipo de fármacos "constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia".

Además, aclaró que en caso de que ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., "no deberá adquirirla, ya que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa AstraZeneca, S.A. de C.V., no reconoce a ningún intermediario para este fin".

La Cofepris exhortó a la población a denunciar en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/denuncias-sanitarias si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca dicha vacuna.

REPORTAR REACCIONES

Asimismo, explicó que, en caso de que haya comprado la vacuna y ésta haya sido aplicada, haga su reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica "¿Te hizo daño un medicamento?", VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web de la Cofepris https://www.gob.mx/cofepris o a través del correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

El organismo indicó que continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y garantizar que no representen un riesgo a la salud de la población.

Ordena el INAI a Salud informar sobre decesos

La Secretaría de Salud debe dar a conocer el número de defunciones registradas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2020 en el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), así como toda la información relacionada con dichos decesos.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) determinó que la dependencia debe entregar la información a un solicitante luego de que clasificara la base de datos del SEED como confidencial por contener datos personales.