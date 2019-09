Alertan por trastornos en niños migrantes en EU

Washington DC, Estados Unidos.

Los niños migrantes separados de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos el año pasado, mostraron síntomas crecientes de estrés postraumático que se agravaron durante el proceso frenético de reunificación familiar, según un informe de un organismo supervisor interno del Gobierno estadounidense.



Los menores, muchos de los cuales ya enfrentaban situaciones difíciles en sus países de origen o las padecieron durante su viaje a la frontera, exhibían más síntomas de miedo, sensación de abandono y estrés postraumático, que quienes no fueron separados de sus padres, de acuerdo con el informe del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos.



Algunos lloraban inconsolablemente y otros creían que sus padres los habían abandonado y estaban enojados y confundidos.



"Otros sentían miedo o culpa y se preocupaban por el bienestar de sus padres", señala el informe.



Se trata del primer documento oficial sustancial de una dependencia del Gobierno estadounidense sobre el impacto que ha tenido en la salud mental de los menores la política de tolerancia cero de Trump, que dio lugar a la separación de familias.



Se basa en entrevistas a un centenar de médicos especializados en salud mental que atendieron a los menores, pero no aborda directamente la calidad de la atención recibida por los niños.



Las separaciones fueron ampliamente criticadas y activistas dijeron que los menores seguramente quedaron traumatizados.



Un segundo informe del organismo supervisor, difundido también este miércoles, indicó que miles de empleados del Gobierno tuvieron acceso directo a los menores migrantes antes de completar la revisión de antecedentes y de que se les tomara las huellas digitales, lo que es un requisito.



Un niño de unos siete u ocho años fue separado de su padre y no sabía por qué, de acuerdo con el inspector general. Creía que su padre había muerto y que él correría la misma suerte.



"Este niño requirió atención psiquiátrica de emergencia para atender sus trastornos mentales", declaró uno de los directores del programa.



Algunos de los menores separados de sus padres mostraron síntomas físicos derivados de sus traumas mentales, según los médicos.



"Muchos decían que les dolía el pecho, aunque todo estaba bien en el plano médico. Describían síntomas típicos de un sufrimiento emocional como 'me duele cada latido', 'no siento mi corazón'", dijo un médico a los investigadores del informe.



El documento abarca un periodo del año pasado en el que las instalaciones para albergar migrantes estaban desbordadas.



Al menos 2 mil 500 menores fueron separados de sus padres.



Los niños permanecieron en la frontera bajo custodia mientras sus padres eran llevados a tribunales federales para iniciar procesos penales.



Los menores que pasaban más de 72 horas bajo custodia eran transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que los ubicaba en albergues usados tradicionalmente para alojar a menores que cruzaron la frontera solos.



Los infantes permanecían en los albergues, manejados por organizaciones costeadas por el Gobierno, hasta que eran entregados a un patrocinador, generalmente uno de sus padres o un familiar cercano.



Informes previos destacaron la desorganización de los esfuerzos por reunificar las familias y la falta de planificación.



Otros aseguran que miles de niños podrían haber sido separados de sus padres sin que se los haya tomado en cuenta en los informes iniciales.



Derivado del informe, la agencia que lo emitió recomendó que se redujera el tiempo que se los mantiene retenidos.



También planteó la creación de mejores opciones para su atención mental y la contratación de más personal capacitado para lidiar con estos casos.



La Administración de Menores y de Familias, división del Departamento de Salud y Servicios Humanos que se ocupa de los niños, estuvo de acuerdo con las recomendaciones y dijo que ya las estaba implementando, incluida la contratación de psiquiatras infantiles para que dirijan equipos.