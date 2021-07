Alertan por rezago de 3 ciclos escolares

Detallaron que las encuestas --aplicadas entre abril y mayo de 2021, aunque todavía hace dos semanas continuaban en campo-- se enfocaron en matemáticas y comprensión de lectura, consideradas como conocimientos básicos, así como en emociones, experiencias y situaciones de cada familia.

Felipe Hevia, director del Proyecto Medición Independiente de Aprendizajes (MIA), uno de los colaboradores del estudio, explicó que los primeros resultados reflejan que el 61.6 por ciento de los alumnos no comprende un texto de cuarto grado de primaria; 41.8 por ciento, no entiende un texto de segundo grado de primaria y el 14.8 por ciento, no puede leer una historia.

Sobre el rezago en matemáticas alertó que el 88.2 por ciento de los encuestados no pudo resolver un problema de tercero de primaria; 36.4 por ciento, no completó de forma acertada restas simples; el 25.8 por ciento, no pudo hacer sumas con acarreo, y 96.5 por ciento, no logró resolver una operación con fracciones, es decir, sólo el 3.5 por ciento pudo responder adecuadamente los últimos ejercicios.

AFECTA A MENORES

Este rezago, dijo el también profesor e investigador de Flacso, afecta a las y los niños de todas las edades, pone en riesgo su trayectoria escolar y la posibilidad de resolver problemas cotidianos.