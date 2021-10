Alertan por niveles de plomo en niños en Tamaulipas

"El plomo es un tóxico muy estudiado a nivel mundial y en México este problema data desde 1988, cuando ya había estudios que hablaban de la intoxicación por plomo, en el país se encuentra relacionado con la alfarería vidriada que son las cazuelas, ollas, tasas y todo lo que es de barro que tiene un vidriado brillante y que está hecho con óxido de plomo y que se traslada a los alimentos", indicó Daniel Estrada, director de Pure Earth en México, asociación civil con sede en Nueva York.

MIDEN PLOMO EN LA SANGRE DE MENORES DE EDAD

Explicó que en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 -2019 se hizo un estudio en todos los estados del país, midiendo el nivel de plomo en sangre de niños de 1 a 4 años, y lo que se encontró es que el 17% de los niños están intoxicados por plomo, con más de 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre, lo cual es alarmante.

TAMAULIPAS: DETECTAN PLOMO EN NIÑOS

"Para el caso de Tamaulipas son el 25.3%, que está por arriba del promedio nacional, al igual que Morelos, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, San Luis Potosí y Puebla, este último casi el 47% de los niños sufren de intoxicación por plomo".

Esta exposición al plomo afecta al desarrollo intelectual, puede causarles daño cerebral permanente, pérdida de capacidades intelectuales, de ahí que se hace un llamado a sumarse.

Señaló que hay otras fuentes de exposición al plomo, por ejemplo, la minería, cosméticos y algunos juguetes, pero la principal fuente de exposición es la alfarería vidriada, porque se cocinan alimentos que luego se venden, por ejemplo, hay moles que se preparan en alfarería vidriada y luego son consumidos y están contaminados.

En Tamaulipas se considera que la mayoría de la exposición puede estar no relacionada con la losa vidriada, pero hacen falta hacer más estudios.

La alerta sobre los niveles de plomo en los niños mexicanos fue presentada por Pure Earth en el país | Teresa Macías

COMIDA LIBRE DE PLOMO

Del 24 al 30 de octubre de 2021 de manera global, en el marco de la Novena Semana Internacional de Prevención por Envenenamiento por Plomo (International Lead Poisoning Prevention Week), Pure Earth en México hace un llamado a las empresas a construir esta Alianza con el objetivo de implementar medidas tangibles, reales y, en un periodo determinado para reducir los niveles de plomo en la sangre de los niños.

La alianza está conformada por cuatro acciones que proponen identificar a los niños que están expuestos y que pueden ser hijos de los trabajadores de las empresas, mapear la alfarería que se vende en Tamaulipas, dar visibilidad a la alfarería sin plomo, hay 100 talleres de alfarería que ya producen sin barro tóxico, además de apoyar al programa barro aprobado para que haya tiendas y restaurantes libres de plomo de Pure Earth México, será este miércoles 27 de octubre la firma de la alianza.

Estimó Daniel Estrada que el país pierde hasta un 3% del PIB del país, debido a los costos de salud, productividad, y por no poder exportar alfarería vidriada.

¿QUÉ DAÑOS CAUSA EL EXCESO DE PLOMO EN LA SANGRE?

"El cuerpo llega a confundir al plomo con el calcio cuando ve plomo lo manda a donde se requiera calcio y no hay un solo órgano que no use calcio, por ello los problemas son múltiples.

Hay más de 100 padecimientos relacionados con el plomo, por ejemplo a los niños les daña su sistema neurológico y por esto no pueden desarrollar sus capacidades intelectuales, su sistema queda como queso gruyere y en lugar de calcio hay huecos con plomo y no pasan las transmisiones eléctricas, por eso el niño tiene problemas de aprendizaje, es un disruptor endocrino, en el futuro tendrá problemas motrices, y estarán acotados por los efectos tóxicos, porque también daña al sistema cardiovascular, a los riñones y el hígado", finalizó.