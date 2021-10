Alertan por ´cuarta ola´

"Esperemos que este relajamiento que están dando en cuanto al color del semáforo COVID, y que aún no dicen cuál es el parámetro o cuál es la plataforma para tomar este tipo de decisiones, porque a diario leemos las estadísticas y los números que da a conocer la Secretaría de Salud y no bajan, siguen los contagios, se han mantenido, lamentablemente las defunciones de igual manera", dijo Miguel Ángel Tovar Tapia, presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia.

"No hay un parámetro, no hay una plataforma en la cual se defina el color del semáforo", dijo.

Según los reportes diarios de la Secretaría de Salud, entre este domingo y miércoles se registraron 806 nuevos contagios con 69 fallecimientos por COVID-19, lo cual se encuentra por debajo de la semana anterior; actualmente el semáforo epidemiológico estatal se encuentra en color Amarillo lo que indica un riesgo medio de contagios, para esta localidad el riesgo de halla en color Naranja.

"Las cifras que da la Secretaría de Salud día a día no son suficientes independientemente de que no dice cuáles son los rangos de edad, no sabemos si hay infantes, si hay adolescentes, adultos, y con este tipo de situaciones de anunciar que viene la feria, todos sabemos qué va a pasar quince días después, o tres semanas después, se va a desatar otra ola de contagios".

Tovar Tapia recordó que este comportamiento pandémico ya se ha logrado observar durante períodos como las vacaciones de Semana Mayor, en Verano, tras las campañas electorales y el regreso a clases, "dentro de los maestros que nos hacen llegar información – ellos dicen que – hay escuelas en las que se ha dado hasta el quince por ciento de contagios dentro de la población escolar, y donde afortunadamente no hay noticias qué lamentar", precisó.