Alertan a los papás que hacen doble fila

A fin de que los padres tomen mayor conciencia sobre los peligros al hacer dobles filas en las entradas y salidas de los planteles escolares, la Cruz Roja lleva cursos de vialidad a las escuelas que lo soliciten.

Sofía Hernández Méndez, coordinadora de prevención de accidentes de la benemérita institución, dijo que se trabaja en planteles de primaria y secundaria, para hacer conciencia primero por salud para que caminen un poco y para que se eviten riesgos para los menores.

"La idea surge a través de que al salir de las escuelas, los papá hacemos dobles o triples filas, todos queremos recoger a los niños cerca de la puerta, los niños ya vienen cansados o asoleados y vamos a estar invitándolos porque los niños son temerarios por naturaleza y ellos van zigzagueando entre los autos sin fijarse, jugando y nosotros como padres estamos poniendo en riesgo su integridad", dijo.

Hay escuelas donde hay mayor riesgo, ya que se encuentran en zonas donde hay paso vehicular como el caso de la primaria Benito Juárez en la colonia Rodríguez, donde además pasa el transporte público, además hay otras escuelas como la Felipe Carrillo Puerto que por muchos años los padres hacían dobles filas en plena avenida El Maestro, aunque ahora ya usan la parte de atrás del plantel.

"Es invitar a docentes y padres, para minimizar los accidentes, más que nada es por nuestros hijos, la idea es salvaguardar a nuestros hijos y los demás, tener el criterio de decir no es mi hijo pero es de otra mamá y me voy a estacionar aquí para que no le pase nada a ese niño y alguien más va a cuidar de tu hijo", expresó.

La idea es que los padres se estacionen en lugares aptos, aunque sea cuadras atrás o adelante del plantel, a fin de no hacer dobles filas que además de estrangular el tráfico por las mañanas o a medio día, también ponen en peligro a los menores que cruzan la calle.

Además se les dan conocimientos de la labor que realiza la benemérita institución, entre otros temas para prevenir accidentes.