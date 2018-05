Alertan de nueva variante de estafa

Harlingen, Tx.- El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió hoy de un nuevo giro relacionado con una vieja estafa, dirigida a extranjeros no residentes y contribuyentes internacionales.

En esta estafa, los delincuentes usan un formulario falso para solicitar información personal detallada e información de cuentas bancarias de las víctimas.

De acuerdo al documento oficial, la estafa funciona al permitir a los delincuentes enviar por correo o fax una carta que indica que, aunque los contribuyentes están exentos de retener e informar impuestos de los ingresos, necesitan validar su información completando una versión falsa del Formulario W-8BEN, Certificado de estado de extranjero del titular beneficiario para retención e información tributaria en los Estados Unidos.

A los destinatarios se les pide que envíen la información por fax y el Formulario W-8BEN es un documento legítimo de exención de impuestos de los Estados Unidos, sin embargo, sólo puede enviarse a través de un agente de retención.

Se informó que en el pasado, los estafadores se dirigieron a los no residentes usando el formulario como señuelo para obtener detalles personales, como el número de pasaporte y códigos PIN.

El Formulario W-8BEN legítimo del IRS no solicita esa información y la carta o el fax falso también se refiere a un Formulario W9095 que no existe. Además, se dio a conocer que el IRS no requiere una recertificación del estado de extranjero.

INFORMAN. Advierten de variación de estafa de Formulario W-8BEN.

ALERTA. Delincuentes buscan obtener información valiosa de contribuyentes.

-

VARIACIONES DE LA ESTAFA

Actualmente los contribuyentes deben estar atentos a cartas y correos electrónicos falsos que parecen provenir del IRS o de su profesional de impuestos y que solicita información.

Las cartas, formularios y correos electrónicos fraudulentos están diseñados para engañar a los contribuyentes y hacerles creer que se trata de comunicaciones oficiales del IRS u otros en la industria tributaria, incluidas las compañías de software de impuestos.

Estos esquemas pueden solicitar información personal, incluido el apellido de soltera de la madre, el pasaporte y la información de la cuenta para robar la identidad y bienes de la víctima.

-

TENGA EN CUENTA:

Que el IRS no exige a las personas que usen un método de pago específico, como una tarjeta de débito prepagada, una tarjeta de regalo o una transferencia bancaria.

El IRS no le pedirá los números de su tarjeta de débito o crédito por teléfono y para las personas que adeudan impuestos, los pagos deben hacerse a nombre del Tesoro de los Estados Unidos, o visiten IRS.gov/pagos para obtener las opciones en línea del IRS.

La correspondencia normal es una carta en el correo y los contribuyentes pueden apelar o cuestionar lo que deben y se les aconseja a todos los contribuyentes que conozcan sus derechos como contribuyentes.

El IRS no amenaza con traer a la policía local, oficiales de inmigración u otras agencias del orden público para arrestar a personas por no pagar.

Y tampoco puede revocar una licencia o estado migratorio.

Este tipo de amenazas son tácticas comunes que los estafadores usan para engañar a las víctimas a que crean sus esquemas.

Los contribuyentes que reciban la estafa telefónica del IRS o cualquier estafa de suplantación del IRS deben informarlo al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA, por sus siglas en inglés) en su sitio web de Informes de Estafa de Suplatancion del IRS, y al IRS enviando un correo electrónico a phishing@irs.gov y escribir en el asunto "Estafa de Suplantación del IRS".