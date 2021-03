Alertan: la vacunación, sin fecha

Tras difundirse ayer en redes sociales en forma profusa el presunto inicio en la ciudad de Reynosa del programa de vacunación en adultos mayores de 60 años, la Secretaría de Bienestar Federal en Tamaulipas precisó sobre el particular que no hay aún una fecha específica de cobertura de la aplicación de vacunas.

A través de redes sociales se ha difundido información sobre la vacunación en esta frontera, lo cual no está verificada ni aprobada por el enlace del gobierno federal en Tamaulipas.

´´A través de las instituciones participantes estaremos informando en las páginas oficiales los días y los puntos de la jornada de vacunación en Reynosa´´, precisó la dependencia.

Por el momento -añade el comunicado-, aun no hay una fecha definida, los invitamos a no compartir esta información carente de sustento oficial, pues la difusión imprecisa movilizó adultos mayores a los recintos no autorizados.

EL MAÑANA pudo también consultar con las autoridades del sector salud en el Hospital General y Materno Infantil de Reynosa, en donde se repitió la misma información de no tener una fecha aún para el proceso de vacunación en adultos mayores.

En el sitio internet www.coronavirus.gob.mx se puede consultar lo referente a las fases de vacunación anti Covid en el país, en donde establece que el periodo de vacunación en adultos mayores de 60 años Etapa Dos es de febrero al mes de abril, la Etapa Tres en adultos de 50 a 59 años de edad será en los meses de abril y mayo, Etapa Cuatro en adultos de 40 a 49 años de edad en mayo y junio y la Etapa Cinco de junio en adelante al resto de la población.