Alertan invasión migrante en viviendas abandonadas. Casas de Infonavit, atractivo 'botín'

Nos han dicho que algunos migrantes las usan como hogares, incluso se las adueñan de forma clandestina Christian Pérez, Canaco Tamaulipas

El Mañana / Staff.- Ante la falta de espacios para albergar a los migrantes en la zona fronteriza de Tamaulipas, la Cámara de Comercio en la entidad expresó su preocupación y alertó que estos grupos podrían recurrir a casas de infonavit abandonadas, para resguardarse.

De acuerdo con el director jurídico del organismo, Christian Pérez Cosío, hay municipios donde ya se ha reportado este fenómeno.

"Los comerciantes de zonas cercanas donde existen fraccionamientos de este tipo, por ejemplo en Matamoros nos han dicho que las usan como hogares, incluso se las adueñan de forma clandestina, desafortunadamente cada vez se hace más común, es preocupante porque podría llegar a otras ciudades", advirtió.

Los reportes se intensificaron desde hace un año con la salida de diversas caravanas migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países centroamericanos rumbo a Estados Unidos.

En el caso de la ciudad de Reynosa, pese a la saturación de albergues para migrantes y repatriados, no se han denunciado invasiones.

Aún así, afirmó que es urgente reunirse con los encargados de Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y del Instituto Nacional de Migración (INM) para reforzar las medidas de seguridad en los complejos habitacionales y evitar percances.

Recordó que la mayoría de las casas abandonadas fueron propiedad de mexicanos, quienes por falta de pago, fueron víctimas de desalojo.

"Son un botín atractivo para aquellos que no tienen hogar, tendremos que proponer ante estas instancias que se tome una medida inmediata, porque no es justo que a los mexicanos no se les den herramientas y a los extranjeros si, ya que generalmente estas casas fueron quitadas a familias locales", señaló.

Consideró que los migrantes que sean encontrados en una vivienda de este tipo de forma ilegal deben ser detenidos y repatriados a la brevedad.