Alertan: frontera bajo cero

No tengo casa y no puedo estar en las calles o pidiendo apoyo con los vecinos, estoy mejor aquí”. María, Refugiada de 100 años

Ante el pronóstico de Protección Civil regional de que las condiciones prevalezcan e incluso disminuyan a 3 grados bajo cero para los próximos días autoridades habilitaron el Polideportivo para brindar un espacio seguro y con comida gratuita a población vulnerable.

Pero a diferencia de otras ocasiones en donde suelen ocuparse las canchas y espacios abiertos, ahora los refugiados se ubican en salones administrativos.

En estos sitio hay colchonetas y cobijas.

“Yo no tengo casa, tengo que dormir en las calles y la madrugada del viernes se puso muy helado, la verdad no aguante, le pedí a las autoridades que me trajeran para descansar, aquí estaré hasta que el clima no mejore, afortunadamente tengo la comida segura”, mencionó Baltazar un indigente refugiado.

Para cumplir con las normas de sana distancia e higiene del Covid-19, las 4 personas que hasta ayer estaban ahí, se dividieron en dos oficinas, cada una con su puerta y accesos por separado.

Al albergue pueden llegar por cuenta propia o a través de las unidades de Protección Civil y Bomberos, quienes con el operativo “carrusel” recorren diversas colonias de Reynosa para invitar a las personas de colonias vulnerables y ser trasladadas a un refugio.

Tal es el caso de María, quien recientemente cumplió 100 años y que carece de vivienda.

“Estoy más cómoda aquí ya que no tengo casa, apenas estamos viendo si nos construyen pero por lo pronto no puedo estar en las calles o pidiendo apoyo con los vecinos, mejor aquí”, comentó.

El Polideportivo es el único albergue que se ha habilitado ante la onda gélida, pero de acuerdo a la planeación, se podría recurrir a otros inmuebles como el Auditorio municipal, en el caso de que su capacidad sea rebasada.