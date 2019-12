Alertan de robo en casas solas

Edinburg, Tx.- El incremento en el número de denuncias de robos a casa habitación, obliga a las autoridades de la comunidad de Edinburg a emitir recomendaciones a la ciudadanía para no ser víctimas de este delito.

Autoridades del Departamento de Policía de Edinburg destacan que desafortunadamente es fácil saber cuando no hay personas en casa, si no se toman las debidas precauciones por lo que recomiendan hacer saber a un amigo que se estará fuera de la ciudad para que pueda revisar su casa y recoger su correo, lo podría ser el mayor indicador de que en el domicilio no hay nadie, por lo que se acumula en el buzón.

Dejar una o varias luces encendidas también puede ayudar, y sobre todo asegurarse de que todas sus puertas y ventanas estén perfectamente cerradas.

Altamente recomendable es contar con cámaras de vigilancia, perfectamente orientadas a las áreas por las que un ladrón podría ingresar a su casa, destacando que los residentes de la ciudad de Edinburg también pueden llamar directamente al departamento para pedir ayuda sobre algunos consejos y acciones a tomar si se piensa salir de viaje y dejar su domicilio solo, incluida una visita a su casa para revisar que todo esté en orden y seguro.