Alertan de insumos ´patito´ vs. Covid-19

Ciudad de México.

Además de enfrentar la crisis económica generada por el coronavirus y los nuevos costos fijos que implica la nueva normalidad, las empresas también se han enfrentado a proveedores abusivos que buscan hacer negocio con cubrebocas, caretas, gel o termómetros irregulares.

Los primeros reportes de productos irregulares que tuvo la Coparmex Jalisco fue de gel antibacterial elaborado con alcohol que no cumple con los requerimientos de la autoridad sanitaria para el uso tópico, indicó Carlos Villaseñor, presidente del organismo empresarial.

"En principio sí se detectó en el uso de gel que se empezaron a utilizar alcoholes no destinados para el uso, para el contacto humano y afortunadamente la Fiscalía entró en contacto con esas empresas y les ayudó para retirar el producto que no cumplía con esos requisitos. Desafortunadamente hay personas que tratan de sorprender y hacer negocio cuando saben que no cumplen con la norma y los protocolos para el cuidado de la salud de las personas", dijo.

Muchos de los artículos indispensables para operar en la nueva normalidad no eran de uso común en las compañías, y muchas de ellas han optado por contratar especialistas para adquirir los productos, compartió Carlos Navas, director de Cervecería Minerva, empresa que también tuvo una experiencia de compra negativa al intentar adquirir termómetros por Internet, los cuales no cumplían con la calidad necesaria para funcionar.

"Le tuvimos que dedicar mucho a la parte de compra, no sólo para buscar al proveedor normal con nuestro proceso, sino porque justo en esta época pues salen muchísimos vivos queriéndote ofrecer muchísimas cosas a diferentes precios, entonces en el mercado también ya no hay precios estándar, hay unas variaciones de proveedor a proveedor impresionantes y de calidad a calidad", lamentó.