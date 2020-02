Alertan daño por las armas del crimen

CIUDAD DE MÉXICO.

En el Gobierno de Ernesto Zedillo asumió el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD) luego de la caída del General Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de proteger al narcotraficante Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos". En su hoja de vida figura su actividad frente a la rebelión zapatista en Chiapas, en 1994, además de su labor en Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Coahuila, entre otras entidades; fue agregado militar en Washington.

En 2009, Calderón avaló su ascenso a General de División; aunque fue una carta fuerte en el Ejército para asumir la Secretaría de la Defensa Nacional, Enrique Peña optó por Salvador Cienfuegos, quien designó a Oliver Cen como Oficial Mayor de la dependencia, cargo que dejó en noviembre de 2013 para pasar a situación de retiro. -¿Cómo comandante cuál fue la exigencia? Ya estaba el alzamiento en Chiapas.

Siempre estamos en adiestramiento, nuestras tropas siempre se están preparando, en seguridad exterior o interior, cuando se presenta el problema de Chiapas, estábamos preparados, no en cero, lo que hicimos fue reforzar nuestro entrenamiento básico para un área específica, entonces no fue un cambio tan violento de nuestro adiestramiento para pasar de una situación, entre comillas, de tranquilidad, a una alteración del orden y había que restablecerlo, el resultado está a la vista, la situación de tranquilizó, se controló, ahí fue la decisión del Gobierno de la República para ordenar el cese al fuego y cambiamos de una parte ofensiva a una de labor social. -¿Se imaginó estar en una posición de confrontar al narcotráfico, reducir la violencia en el sexenio de Calderón? No podíamos imaginar los niveles de violencia que se pudieran alcanzar, si se contemplaba un incremento en las actividades y realmente lo que se demostró con el tiempo es que las corporaciones policiacas y de seguridad pública estaban siendo rebasadas, hasta que llegó el momento en que se determinó por parte del Presidente de la República que teníamos que involucrarnos más; de siempre, desde muchos años el Ejército había tenido participación, no era el enfoque la delincuencia organizada, el enfoque era más erradicar los cultivos ilícitos, desde que recuerdo como subteniente o teniente, participar en el Plan Cannabi-Dor, cannabis adormidera, no existía la Ley de Armas de Fuego, en ese plan se aplicaba el desarme, la participación del Ejército era estrictamente en la erradicación de plantíos ilícitos, al tiempo en los noventas empezamos en la intercepción, que es donde empiezan a dar los puestos de control en carreteras, así es como comenzamos a involucrarnos hasta llegar a la delincuencia organizada.

Las Policías no tenían las armas para confrontar a la delincuencia organizada, que como sabe está bien pertrechada. -¿Le sorprendió el aumento en el poder de fuego de los criminales? El problema que nos da la frontera norte es un tráfico impresionante en armas fuego, que es la parte medular de la situación que estamos viviendo y nos afecta tanto, la delincuencia organizada tiene esa facilidad de hacerse de las armas, no se puede estimar cuántas armas estén ingresando, pero sí estamos observando que ocurre, sí necesitamos reforzar la frontera, el despliegue de las tropas, para incrementar los aseguramientos de armas de fuego, privilegiar la inteligencia y los mecanismos binacionales con Estados Unidos. Sí nos ha afectado este tráfico de armas pero nosotros hemos tenido que evolucionar en este aspecto, tenemos que estar concientes de cómo viene creciendo el problema, de tal manera que se requiere un entrenamiento constante a las tropas en los diferentes escenarios en que se van a enfrentar ellos. -¿En retrospectiva y en el actual Ejército, qué cambios destaca? Las diferentes tareas que se nos asignan están sustentadas en la disciplina y están en nuestra convicción de cumplir con el deber, no nos apartamos de él, siempre estamos con esa visión, los mandos, desde mi General Secretario, hasta el cabo, está imbuido en esto, tenemos que cumplir con la misión de la mejor manera. Si bien el desarrollo del país requiere de que nuestras tropas, por nuestras funciones, tengamos que apoyar, fuera de la parte operativa-militar, que es como la población nos observa o nos asocia, podemos participar en otras actividades como hoy día se está haciendo, estamos participando en (la construcción) el Aeropuerto, en otros programas, que usualmente hemos participado pero no con esta magnitud, diría que ahora somos más visibles porque estamos involucrados en cumplir con nuestras tareas que no son de capricho, sino sustentadas.

-¿Qué mensaje le manda a la tropa? Que se ha visto en situaciones difíciles con gente que los encapsula o los agrede. Tenemos que entender que no se puede frenar el desarrollo de un país, hoy por hoy la exigencia es mayor, pero debemos estar satisfechos de que el pueblo nos vea que estamos trabajando con ellos, tratamos de tener la misma dirección del país, si tenemos más tareas vamos a cumplirlas, vamos a hacerlo para que el Ejército, donde se le vea, se note que hace las tareas por amor a México.