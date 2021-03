Alertan contra hepatitis, la enfermedad silenciosa

Cd. Victoria, Tam.- Este año se aplicarán más de 30 mil pruebas rápidas para la detección del Virus de la Hepatitis tipo C, también conocida como la ‘Enfermedad Silenciosa’; actualmente han sido identificados 350 casos en el estado y según proyecciones de la Secretaría de Salud de Tamaulipas se pretende cerrar el año con alrededor de 600 casos.

Sabemos que la Hepatitis C es una enfermedad que está oculta, cualquiera de nosotros puede estar con el virus de la Hepatitis C y no nos vamos a dar cuenta hasta cuando ya tengamos una edad más avanzada* Jorge Sebastián Hernández Rodríguez, Encargado del Programa VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual

“Ahorita estamos haciendo una estrategia para fortalecer un programa que arrancamos el año pasado que se llama ‘Eliminación de la Hepatitis C’, iniciamos el tamizaje de todas las personas que pudieran ser reactivas a Hepatitis C”, dijo el encargado del Programa VIH/SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, Jorge Sebastián Hernández Rodríguez, “estamos enfocando las baterías hacia lo que nosotros tenemos considerado como grupos de riesgo, por ejemplo, adicciones, andamos en casas o centros de atención de adicciones”.

La Hepatitis tipo C es una enfermedad que se trasmite a través del contacto directo con la sangre por lo que además de los centros de adicciones se llevan a cabo tamizajes en Centros Ambulatorios de Prevención y Atención al SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual –CAPASITS- y a los más de tres mil internos en reclusorios; los municipios con mayor incidencia hasta el momento son Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, y Tampico.

“Ya iniciamos tratamiento a más de ochenta, y todos los demás están arrancando ahorita, estamos entrando incluso ya a todos los Centros de Salud para que, así como se va a pedir una prueba de VIH, tengas una de Hepatitis C”, el doctor Hernández Rodríguez precisó que al VHC se le conoce como la ‘Enfermedad Silenciosa’ debido a que no es sino hasta los 10 o 15 años cuando esta se llega a manifestar atacando el hígado, lo cual provoca la Cirrosis.

De los 350 pacientes detectados alrededor del 23 por ciento ya inició con sus tratamientos, los cuales consisten del suministro de antivirales durante tres meses suministrados de manera gratuita a través de los Centros de Salud del Estado, “sabemos que la Hepatitis C es una enfermedad que está oculta, cualquiera de nosotros puede estar con el virus de la Hepatitis C y no nos vamos a dar cuenta hasta cuando ya tengamos una edad más avanzada”, reiteró.