Alertan contra estafadores a pensionados

Se informó que están haciendo llamadas telefónicas en las que, falsamente, se asegura que se debe realizar un remplazo de la Tarjeta de Bienestar para tener acceso a un supuesto pago retroactivo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, pero es falso.

La Secretaría de Bienestar hace un llamado a la población a no caer en engaños y se exhorta a las y los derechohabientes a no dejarse sorprender y no proporcionar datos personales, número de su Tarjeta de Bienestar o su NIP, a fin de prevenir un posible fraude.