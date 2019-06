Alertan cierre de refugio para mujeres

Cd. de México.

Un refugio para mujeres víctimas de violencia cerró por problemas para funcionar y otros más están en riesgo, debido a que la Secretaría de Salud (Ssa) no les ha entregado el subsidio que aprobó, aseguró Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR).



Si se suman los meses previos a la convocatoria por la cual se asignan recursos a estos espacios, y que en un principio fue suspendida por el Gobierno federal, los refugios llevan 6 meses sin subsidio, advirtió.



Por ello, exigió a las autoridades liberar el dinero, que asciende a 346 millones de pesos y está etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para este programa.



"Hacemos un llamado urgente desde la Red Nacional de Refugios, que representa a más del 60 por ciento de los refugios de la sociedad civil, a que la Secretaría de Hacienda y el Gobierno federal hagan todas las gestiones para que se libere, a la brevedad, el presupuesto que está aprobado y etiquetado".



Afirmó que en ejercicios anteriores el monto se entregó entre marzo y junio, pero este año, a la fecha, no les han dado los recursos a los refugios seleccionados.



"Independientemente de que les hayan aprobado el presupuesto y hayan firmado convenios de colaboración, el presupuesto no está liberado. Nos dicen que es por cuestiones de Hacienda. Nos parece gravísimo que procesos burocráticos pongan en riesgo la vida de cientos de mujeres".



Wendy Figueroa dijo que el 70 por ciento de un refugio de una ONG funciona gracias a estos subsidios, por lo que operarlo 6 meses sin presupuesto es insostenible.



Detalló que el espacio que cerró en mayo se ubica en Guanajuato y atendía en ese momento a cinco familias y, en promedio, cada año brindaba servicios a 500 mujeres y sus hijos víctimas de violencia.



"Para evitar dar una atención sin calidad decidieron, con todo lo que implica, cerrar este refugio y refirieron a las mujeres a otros espacios integrantes de la red nacional", afirmó.



Actualmente, en los refugios del País hay más de 25 mil mujeres, niños y niñas violentados recibiendo servicios, sostuvo, y el hecho de que no se tenga presupuesto pone en riesgo que su operación continúe.



Tras suspenderla en febrero y recibir críticas de activistas y legisladoras, la Convocatoria Pública para la Asignación de Recursos para la Prestación de Servicios de Refugio para Mujeres, Hijas e Hijos que viven Violencia Extrema y, en su caso, sus Centros de Atención Externa 2019, se abrió de nuevo.



En mayo, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, organismo que lanza la convocatoria, notificó que al 79 por ciento de los refugios de la RNR se le asignarían subsidios.