Alertan: aumenta abuso de alcohol

Aunque bares, cantinas y centros nocturnos están cerrados por las medidas tomadas para enfrentar la pandemia de Covid-19, expertos advierten sobre el aumento del consumo de alcohol en los hogares.

Los especialistas señalaron que esto obedece a dos factores principalmente: el no entender que se está enfrentando una emergencia sanitaria y el aburrimiento.



"Estamos implementando medidas de contención para evitar que aparte de la pandemia del coronavirus tengamos un incremento que no podamos controlar en el consumo de sustancias psicoactivas", dijo Fernando Hernández Palacios, director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones.



Con el abuso del alcohol, expertos prevén un incremento en la violencia familiar.

"Me preocupa el enojo y la violencia porque de no ser bien manejados nos lleva a explotar y a agredir a otros", explicó Angélica Juárez Loya, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM.



El doctor Víctor Macías, director de la carrera de Medicina de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, expresó también su preocupación.



"Hay que ver nada más que la gente sigue haciendo fiestas o están en las calles, afuera de tiendas, consumiendo alcohol y conviviendo. El grave problema es que no han entendido que no son días de asueto sino que enfrentamos una emergencia sanitaria", explicó.