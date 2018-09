Alertan contra alergias y males respiratorios

Inicio el otoño por lo que se prevén cambios de temperatura que pueden ocasionar alergias y enfermedades respiratorias.



En esta temporada se presentan principalmente rinitis alérgicas o problemas de vías respiratorias principalmente en menores y adultos mayores.

Omar Nelson González Cepeda, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4 en Reynosa, explicó que lo más común en esta época son la faringitis y complicaciones como bronquitis, y otitis, que pueden avanzar a problemas de neumonías, si no se atienden a tiempo.

"Con los cambios bruscos que se aproximan como los del domingo, aunque fue caluroso todavía afectan mucho porque está caliente y toma uno helado y lo fresco del clima nos hace que se desencadene esos problemas", dijo.

El jefe de la jurisdicción sanitaria, comentó que normalmente en esta temporada aumentan en un 20 por ciento los casos por este tipo de problemas de salud.

"Hay que abrigarse ante los cambios de temperatura, ingerir líquidos derivados de los cítricos como naranja, limón que sirven para reforzar y tener una buena alimentación", expresó.

PELIGRO DE RESISTENCIA

El funcionario de la salud, explicó que es importante que ante cualquier alergia o enfermedad respiratoria, no se automediquen, ya que se complican los cuadros respiratorios.

"Generalmente todo este tipo de enfermedades son virales y lo viral se trata sintomático, para dolor de garganta, la temperatura, algo pata el escurrimiento nasal, normalmente se cuando se automedican toman antibiótico y eso hace resistencias y después cuando se tenga el problema el antibiótico ya no funciona como debe ser", explicó.

Normalmente cuando un integrante de la familia se enferma, no se acude al doctor y los padres dan o toman aspirinas o cualquier otro medicamento que luego hace a las enfermedades resistentes.

De la misma manera en lugar de acudir a un médico, van con el personal de las farmacias, los cuales recetan cualquier antibiótico.

"No es recomendable que se auto recetan, mejor acudan al médico, aunque luego algunos médicos abusan y dan antibióticos en dosis no recomendables, en vías no recomendados, que no son específicos, es mala practica del medico dar una sola ampolleta y lejos de ayudar complica más al problema", expresó.

Padecimientos

>Rinitis alérgicas o problemas de vías respiratorias principalmente en menores y adultos mayores.

Faringitis

>Complicaciones como bronquitis, y otitis, que pueden avanzar a problemas de neumonías.

Al iniciar el otoño también se van al alza las enfermedades respiratorias o alergias.