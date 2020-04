Alertan a residentes sobre los estafadores

McAllen, Tx.

Alertan a los residentes del Valle del Río Grande que esperan ayuda del gobierno por el impacto económico debido a la emergencia del COVID-19, para que no sean víctima de estafadores que buscan recopilar información de sus cuentas bancarias a través de llamadas telefónicas y cheques falsos, enviados por correo a los residentes.

La alerta se dio por parte de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas, en donde se destaca que mientras la nación se enfrenta a la pandemia del COVID-19, los delincuentes ven una oportunidad de enriquecerse a través de esquemas fraudulentos.

"Con la conciencia del público, podemos combatir a estos estafadores y dejar de explotar al contribuyente estadounidense durante estos tiempos difíciles", afirmó el agente especial interino de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas, IRS, Rodrick Benton.

La ayuda por impacto económico estará en camino en "cuestión de semanas". La mayoría de los estadounidenses recibirán el cheque mediante depósito directo en sus cuentas bancarias. Aquellos que no identificaron una cuenta bancaria en sus declaraciones de impuestos recibirán un cheque en papel por parte de la agencia.

El fiscal estadounidense para el sur de Texas, Ryan K. Patrick, destacó que quiere que la gente esté alerta. "No proporcionen información personal a las personas que afirman que están con el gobierno", advirtió.

El IRS no llama para que verifique los detalles de su pago. No proporcione la información de su cuenta bancaria, cuenta de débito o cuenta de PayPal, incluso si alguien reclama que es necesario para obtener su cheque. Si recibe mensajes de texto o correos electrónicos que dicen que puede obtener su dinero más rápido enviando información personal o haciendo clic en los enlaces, no lo haga, bórrelos.

Se especificó que también se están distribuyendo cheques falsos. Los funcionarios dijeron que si recibe un "cheque" por correo ahora, es un fraude, ya que al Departamento del Tesoro le tomará algunas semanas enviar los cheques legítimos a los contribuyentes.