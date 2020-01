Alertan a los LeBarón sobre infiltración de crimen organizado en su marcha

Miembros de la comunidad gitana acudieron ante Notimex para denunciar que son objeto de extorsiones y advierten que supuestos miembros de una banda de secuestradores podrían haberse infiltrado en la marcha que encabezará este jueves 23 la familia LeBarón de Cuernavaca a la Ciudad de México.

Entrevistados por Notimex, los dos empresarios de ascendencia gitana que pidieron el anonimato, expusieron que desde 2017 están siendo sometidos a extorsiones y falsas acusaciones por parte de una banda de secuestradores y extorsionadores de Monterrey, Nuevo León, cuyos miembros también son de origen gitano.

"No entendemos de qué manera este movimiento que está en contra del crimen organizado, que esa marcha va a ser contra el crimen organizado, no sé como se prestan o no están enterados, para que ande con ellos esta familia Bosquez Montes", expusieron.

Alertaron sobre la posibilidad de que el movimiento que encabezan los familiares de las víctimas acribilladas en La Mora, Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre pasado, sean sorprendidos por presuntos delincuentes.

"Estoy casi seguro que esta gente no saben con quién están dando, es una alerta porque es una banda muy importante, criminal, es una banda que se dedica al secuestro y a la extorsión, es importante que vean con quién están andando".

Los empresarios mostraron publicaciones en medios donde se identifican a quienes presuntamente forman parte de un grupo delictivo que ahora se une al movimiento de los LeBarón.

"Este sujeto Juan Bosquez Angulo pertenece también a la comunidad gitana, es más de Monterrey que de la Ciudad de México, esta gente se dedica desde hace varios años ya al secuestro, a la extorsión. Este hombre desde hace unos meses, a raíz de que mataron a su hijo, él está aprovechando para extorsionar a la comunidad gitana, está diciendo a la gente que si no le entregan ciertas cantidades de dinero va a empezar a acusar falsamente para que sean investigados, como está pasando con nosotros en estos momentos".

Añaden que ellos afirman tener comunicación con el poeta Javier Sicilia y muestran el video de la conferencia donde se da a conocer la marcha a realizarse esta semana.

"Él dice que dio una aportación al movimiento del señor (Javier) Sicilia, este próximo movimiento que va a empezar el día 23, dice que hizo una aportación importante, no sabemos qué tan importante haya sido para que el señor Sicilia y el señor LeBarón lo puedan llevar ante el presidente de la República y que pueda darle a él a un contacto directo en la Fiscalía General de la República para que pueda afectar directamente a toda la comunidad gitana. Ese es nuestro temor".

Al acudir a las oficinas de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, expusieron que ellos han entablado denuncias contra este grupo, pero desafortunadamente hay familias que cayeron bajo sus amenazas y han pagado extorsiones millonarias.

Por este motivo se abrió la carpeta de investigación TLA/TLA/ATI/013/124524/1706, mediante la denuncia interpuesta el 20 de junio de 2017, ante la procuraduría general de Justicia de la Ciudad de México.

"Es una banda de gitanos que nos está extorsionando desde 2017; su modus operandi es que nos llaman, nos piden dos millones de pesos, los cuales no cedimos a ellos, llegan nos hacen disparos a la casa, llegan a hablar para intimidarnos y como no hacemos caso a su petición, nos levantan falsas acusaciones, nos mandan sobres para intimidarnos", expuso uno de los empresarios al mostrar los escritos que les dejan en sus domicilios y negocios.

"Es gente que tiene antecedentes penales, que ya estuvieron detenidos por secuestro, por extorsión, ya estuvieron en Monterrey detenidos", dijo al aludir a uno de ellos quien fue liberado y posteriormente asesinado en Cuernavaca, Morelos.

Indicó que ante esas intimidaciones entablaron denuncias ante las autoridades correspondientes, pero no ha habido una respuesta definitiva para cesar el acoso de que son objeto.

Señalan que las denuncias presentadas ante las autoridades no han resuelto la problemática a la que están expuestos.

"Hemos interpuesto nuestras quejas ante los Ministerios Públicos, ya dimos videos, audios donde nos llaman, de los teléfonos donde nos llaman para extorsionarnos", añadió.

Aseguraron que las autoridades no resuelven sus denuncias.

"Hemos aportado varias pruebas contra esta gente, pero la policía ha hecho caso omiso".

En este momento en Ciudad de México están siendo amenazadas y extorsionadas cerca de 10 familias, todos están iniciando sus carpetas de investigación ante el Ministerio Público.

"En sí no nos han hecho caso, cada tiempo quieren mas pruebas y más pruebas, hemos dado las pruebas, los videos, audios de las llamadas entrantes a nuestros teléfonos, las presentamos ante las fiscalías, ya tienen todas las pruebas y no han trabajado sobre eso. Algunas de las familias ya han pagado, la última fue una familia de Cuernavaca de 600 mil pesos, es una de las más pequeñas (extorsiones)", precisaron.

Piden la intervención de Gertz Manero

"Ay, Dios mío, en primer lugar y lo más importante, que nuestros niños no pueden asistir a las escuelas por temor a un secuestro, algún homicidio, todo eso. Hemos contratado profesores privados para que los niños sigan con sus clases. En el trabajo también nos ha afectado mucho, casi no salimos de viaje para no dejar solas a nuestras familias y estar al pendiente de este asunto".

Añadieron que los primeros gitanos, sus padres, que se afincaron en México llegaron en 1910, en la época de la Revolución y"nunca habíamos sufrido algo así. Somos mexicanos nacidos aquí.

"Pedimos que nos apoye la Fiscalía General de la República, pedimos que se nos tome en cuenta, que nos dé una audiencia el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de la manera más atenta se lo suplicamos, para explicarle como está esta situación", solicitaron.

"Y demostrarle –añadieron-, quiénes son la familia Bosquez, enseñarle con hechos quiénes son. Tenemos documentado todo, tenemos todas las pruebas de cómo nos están extorsionando y de cómo nos están mandando a sus matones y sicarios a nuestras oficinas, sobres con amenazas y todo eso".

Precisaron que usan las redes sociales para lanzarles amenazas y su preocupación les ha hecho acudir ante los medios de comunicación para frenar esta persecución en su contra.

"En el 2017 se acercaron ante Seido para denunciarnos con falsas acusaciones, nos hicieron cateos en nuestros domicilios, lo cual no encontraron objeto del delito y la misma fiscalía se percató de las acusaciones falsas de las personas", finalizaron.