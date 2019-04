Alertan a familias sobre la enfermedad de las paperas

McAllen, Tx.- Autoridades del Distrito Escolar Independiente, ISD, de la ciudad de McAllen, están distribuyendo información y alertando a los padres de familia sobre el brote de paperas que se ha registrado en el condado Hidalgo, para que sepan identificar los síntomas de la enfermedad y actúen rápidamente, para evitar que se propague.

A través de la Dirección del Departamento de Servicios de Salud de McAllen ISD, se está haciendo llegar información a los padres de familia en las que se les explica que las paperas son una enfermedad viral contagiosa. Los síntomas de las paperas incluyen parotitis (glándulas salivales inflamadas o sensibles), orquitis (testículos inflamados o sensibles), fiebre de bajo grado, malestar general (cansancio) y / o mialgia (dolores musculares), aunque algunas personas no presentan ningún síntoma.

Las paperas se propagan a través del estornudo, o al toser, a través de la saliva. Compartir vasos y utensilios también puede propagar el virus. El tiempo desde que se infecta con el virus hasta el desarrollo de los síntomas puede ser de hasta 25 días, pero generalmente es de 14 a 18 días. Las personas con paperas pueden contagiar tres días antes a cinco días después del inicio de la parotitis. Las personas infectadas sin síntomas de paperas aún pueden transmitir el virus.

Por lo general, los niños reciben la primera vacuna contra las paperas, el sarampión y la rubéola (MMR) a los 12-15 meses de edad y la segunda dosis a los 4-6 años. La vacuna MMR no se recomienda para niños menores de 1 año. Los adultos que no hayan recibido dos dosis de la vacuna MMR pueden recibir la vacuna. Sin embargo, las mujeres embarazadas o las personas que tienen un sistema inmunológico comprometido no deben recibir la vacuna. Si no está seguro de su estado de vacunación o el de su hijo o si su hijo no ha recibido la vacuna o solo ha recibido una dosis, consulte a su proveedor de atención médica.

La vacunación contra las paperas es la mejor protección contra la infección de las paperas y las personas vacunadas todavía pueden infectarse. Cualquier persona diagnosticada con paperas o sospecha de tener paperas debe quedarse en casa durante los cinco días posteriores de la parotitis.

Si usted o alguien que conoce tiene síntomas de paperas, comuníquese con su proveedor de atención médica y infórmele sobre su exposición a las paperas.