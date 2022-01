Alerta vigente: aulas sin clases; frena pandemia regreso presencial

Hasta finales de enero, los estudiantes de nivel básico, medio y superior continuarán con clases virtuales, no autorizan todavía el regreso a las aulas.

En esta ciudad fronteriza, esto afectará por segunda ocasión en el año, a más de 150 mil estudiantes del nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), pero también a los de nivel medio superior, ya que la suspensión de la SET aplica para todos. "El 28 de enero será la siguiente sesión del comité técnico para el seguimiento de regreso a clases presenciales, a fin de valorar la continuidad de acuerdo a las condiciones epidemiológicas del estado, y entonces se emitirán nuevas disposiciones", reafirma el texto.

El ciclo 2021-2022 fue el primero que en pandemia pudo retomar por lapsos los métodos presenciales, condicionados a una asistencia voluntaria y gradual de los menores.

Por ello, Georgina Aparicio Hernandez, la titular en Reynosa del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) continúa exhortando a los padres de familia para respetar los lineamientos y protocolos Covid-19, además de apoyar en los procesos educativos de los menores.

"Hasta finales de año había más de 360 escuelas con permisos de presencial, pero esta suspensión que dan las autoridades educativas aplica para todos, los directores no pueden citar a los menores ni los maestros, afortunadamente mientras se brindaron clases virtuales no hubo ni un solo contagio en las aulas, entonces esperaremos el nuevo veredicto de la SET".

En ejidos, mayor reto de educación en casa

Se carece de tecnología e internet, además, la mayoría de padres que deben supervisar el desempeño son analfabetas

Por Viviana Cervantes

A diferencia de lo que ocurre en planteles de la ciudad de Reynosa donde los estudiantes toman clases virtuales en computadoras, tabletas y otros dispositivos electrónicos, en los ejidos se carece de tecnología e internet, además, la mayoría de padres que deben supervisar el desempeño son analfabetas.

Las familias adolecen porque no tienen equipos ni conexiones, en los ejidos se estudia con cuadernillos, no hay clases virtuales* Eva Reyes, Desarrollo rural

Eva Reyes directora local de desarrollo rural, comentó al respecto: "Las familias adolecen porque no tienen equipos ni conexiones, en los ejidos se estudia con cuadernillos, no hay clases virtuales, y desgraciadamente quienes revisan sus actividades son los padres el detalle es que muchos con analfabetas, entonces cómo se puede aprender así, es una gran dificultad".

Además de que los traslados para acercarse a ciudades y recurrir así a tecnología, son complicados, al estar en brechas, sin transporte público ni garantías de seguridad.

Por ello destacó la necesidad de que se generen campañas de apoyo estudiantil, primero para crear un sistema eficiente que les garantice aprender, apoyado con la propuesta pendiente de que en plazas públicas y sitios de aglomeración exista internet gratis. "Estamos insistiendo en este tema del internet, ya lo hemos platicado con el alcalde, necesitamos que empresas se sumen también a este proyecto de colocar internet gratis en las escuelas, plazas públicas, otro de los pendientes son los ingresos, ya que la mayoría son brechas, imagínese cuando hay lluvia es intransitable, no hay transporte".

Lamento que los planteles rurales sean los más descuidados por la federación y el estado, y que debido al descuido de la pandemia sanitaria se continúen registrando robos. "La educación en los ejidos es un tema que no vamos a soltar, es increíble que haya escuelas sin equipos de cómputo porque se los robaron, no hubo gobierno estatal ni federal que saliera al auxilio, por eso el municipio no puede quedarse así, afortunadamente ya estamos en pláticas para atenderlo".