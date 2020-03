Alerta total en México

Las secretarías de Cultura de la Ciudad de México y de la Federación anunciaron el domingo que desde el lunes cierran sus actividades los centros culturales del país. La medida, que fue dada a conocer en primer lugar por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y posteriormente por la secretaría de Cultural federal, a través de un comunicado, incluye el cierre de museos, zonas arqueológicas, teatros, centros culturales, bibliotecas y otros recintos.

La Secretaría de Cultura federal informó que se suspenden todas las actividades en museos, zonas arqueológicas, teatros, cines y otros centros culturales, hasta nuevo aviso, y de acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud, ante la presencia del coronavirus Covid-19 y en el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia del gobierno federal.

La institución precisó que a partir de este lunes, los museos, teatros, zonas arqueológicas y otros recintos de los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de Antropología e Historia (INAH) suspenderán sus actividades.

Aunque el comunicado no incluyó los nombres de los recintos, entre éstos se encuentran los museos nacionales de Antropología, de Arte, de Arte Moderno y de Historia; el del Palacio de Bellas Artes, el Carrillo Gil, el Rufino Tamayo, el del Templo Mayor, el Laboratorio Arte Alameda, el Ex Teresa Arte Actual; el Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, el Mural Diego Rivera, que se encuentran ubicados en la Ciudad de México. No hay en el comunicado información específica sobre las exhibiciones y actividades programadas, por ejemplo no se sabe qué pasará con la exposición de Amadeo Modigliani que iba a abrirse esta semana en el Museo del Palacio de Bellas Artes.

Otros espacios como el Centro Cultural Helénico reprogramarán su cartelera durante el periodo comprendido del 20 de marzo al 20 de abril; así mismo el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), la Fonoteca Nacional, el Centro de la Imagen, la Cineteca Nacional y el Centro Nacional de las Artes (Cenart), las bibliotecas de México y Vasconcelos, y el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

En el país, también suspenden actividades el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en Puebla; La Colmena: Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla, en Tlaxcala, y el Centro Cultural Tijuana (CECUT), en esa ciudad. El Complejo Cultural Los Pinos, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) y el Antiguo Colegio de San Ildefonso, entre otros espacios, ya habían anunciado la suspensión de actividades.

De acuerdo con el comunicado, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, instruyó estas acciones después de la evaluación diaria que se realiza en conjunto con la Secretaría de Salud.

En la Ciudad de México, hasta el 19 de abril estarán cerrados recintos culturales e históricos como el Museo de la Ciudad de México, la sala de Cabildos y el Ágora del Palacio del Ayuntamiento; el Museo Archivo de la Fotografía; el Archivo Histórico de la Ciudad de México; el Museo de la Revolución Mexicana; el Museo del Estanquillo; el Museo de Arte Popular y el Centro Cultural José Martí.

El sistema de Faros y la escuela Ollin Yolitztli están cerrados en apego a los calendarios de la SEP y la UNAM. El Museo Panteón de San Fernando continuará cerrado, como ya estaba desde el sismo de 2017. Así lo confirmó el secretario de Cultura de la CDMX, Alfonso Suárez del Real.

El mensaje de la secretaría de Cultura federal indica que estas medidas pueden variar en cualquier momento, de acuerdo con el comportamiento del coronavirus COVID-19 y las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud del Gobierno de México.