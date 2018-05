Alerta SS: no compre alimentos en las calles

Río Bravo, Tam.- Considerando la temporada de calor que entra conforme transcurren los días va en aumento, y los problemas gastrointestinales que con ello se presenta en las personas, la Secretaría de Salud (SS), está haciendo extensiva la recomendación para que eviten comprar alimentos en la calle sobre todo de mariscos, o que verifiquen bien al adquirirlos y no se conviertan en una estadística más.

Médicos de los módulos de salud en la localidad coinciden en expresar que no es malo comprar alimentos que se venden en la calle, pero que sin embargo se incrementan los riesgos de consumir productos que realmente no son verificados por la Coepris.

De los que corren más alto riesgo se ubican los mariscos que venden para llevar en la banquetas, ya que al no estar debidamente congelados u refrigerados las probabilidades de contraer una enfermedad gastrointestinal se disparan.

Inclusive mencionaron otro de los productos que por estar expuestos a altas temperaturas resulta que ya no sirven como el huevo, que es muy común la venta en las esquinas de las banquetas pero que al no estar a la temperatura correspondiente se elevan los riesgos de que sencillamente ya no sirve para consumo humano.