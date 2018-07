Alerta de reclutamiento fraudulento, la Sedena. Circulan versiones sobre costos inexistentes

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la IV Región y la Octava Zona Militar, dio a conocer a los interesados en formar parte de las fuerzas armadas que ninguno de los trámites para causar alta en alguno de los organismos pertenecientes a ese instituto tiene algún costo, esto en respuesta a algunas dudas por parte de los aspirantes y a supuestos hechos fraudulentos.

Lo anterior lo dio a conocer la Dirección de Comunicación Social del 77 Batallón de Infantería en esta localidad, "esta Secretaría no hace uso de intermediarios para realizar trámites para este fin, en la página web www.gob.mx/sedena de esta dependencia del Ejecutivo Federal se encuentra publicada información sobre las convocatorias o requisitos para ingresar al Ejército o Fuerza Aérea mexicanos, así como a los diversos planteles del Servicio Educativo Militar".

"La delincuencia trata de obtener por diferentes medios cualquier beneficio económico realizando actos fraudulentos o de extorsión por medio de engaños a la población en general y que dañan su economía familiar; en este contexto, la Secretaria de la Defensa Nacional pone a tu disposición, toda la información que necesitas para realizar cualquiera de los trámites relacionados con el Servicio Militar Nacional", cita de la referida página.

Los requisitos para causar alta en el Ejército o Fuerza Aérea mexicanos son ser mexicano de nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad; ser soltero o soltera y no vivir en concubinato; tener 18 años de edad cumplidos y no ser mayor de 30 años; contar con la Cartilla Militar; copia certificada del Acta de Nacimiento; CURP; credencial para votar del INE; certificado de estudios; y contar con constancia de buena conducta expedida por la autoridad municipal del lugar de residencia.

La Dirección de Comunicación Social del 77 Batallón de Infantería recordó que este 2 de julio, una vez pasada la jornada electoral, habrán de abrirse las ventanillas en la Junta Municipal de Reclutamiento para la entrega de las cartillas militares liberadas, así como para la recepción de la documentación para aquellos reclutas de la clase 2000, anticipados y remisos.