Alerta por propaganda yihadista en México

Madrid.

La propaganda en español del terrorismo islámico ha subido de tono y está aumentando exponencialmente, puesto que busca expandirse también hacia países hispanohablantes. Tan sólo en el primer semestre de 2019 los yihadistas lanzaron casi 3 millones de mensajes intimidatorios a través de internet y redes sociales como Telegram, cuando en todo 2018 fueron 4 millones 746 mil 511 mensajes, indica el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.

Agrega que "Daesh [el Estado Islámico] es el principal actor en la escena yihadista, tanto en internet como en las redes sociales".

Mauricio Meschoulam, experto en terrorismo, dice que si bien las condiciones son muy distintas en México a las de Europa, el país no puede desestimar el riesgo que representan estos mensajes.

Detalla que la audiencia objetivo son europeos y del norte de África, por ejemplo, "en Marruecos y musulmanes en España".

El especialista recuerda que, por ejemplo, los atacantes en Barcelona fueron marroquíes. Señala que en México la "violencia se manifiesta con otras caras. Aquí los riesgos terminan en violencia criminal, no terrorista ni yihadista". Detalla que en México no "existe una comunidad musulmana, como en Europa".

Recalca: "El extremismo violento acaba en crimen organizado"; sin embargo, rearma: "No estamos exentos de nada (...) Basta uno que se cuele o dos musulmanes para que llegara a ocurrir una situación en EU o algún centro estadounidense".

Por otro lado, de acuerdo con el observatorio, el principal objetivo mediático de los yihadistas es la coalición internacional que batalló contra ellos en Irak, Afganistán y Siria, pero hay países que sufren especialmente los efectos de las amenazas.

"Reino Unido, Alemania, Francia y España son los principales focos de las peticiones de ataques, pero los terroristas intentan extender el mensaje en países como México, Argentina o Nicaragua. Tratan de hacer su expansión no sólo en Europa, sino también en Latinoamérica", señala a EL UNIVERSAL Carlos Seisdedos, responsable de ciberinteligencia de Internet Security Auditors y quien ha participado en los análisis del observatorio.

El experto monitoreó los canales cibernéticos utilizados por las plataformas afines al EI y contabilizó hasta mil 622 rutas de propaganda que los terroristas utilizan a nivel planetario para difundir sus amenazas y reclutar nuevos seguidores. "La monitorización del último semestre refleja que ha habido un aumento con relación al primer semestre de 2018 del volumen de mensajes yihadistas en castellano y también un aumento de productoras no oficiales, afines a Daesh [el Estado Islámico], que han provocado un repunte en las comunicaciones y también en la publicidad", advierte el experto, quien adelanta que las cifras actualizadas se darán a conocer en un reporte del observatorio.

Según un informe de 2017 del Proyecto Contra el Terrorismo, "Telegram permitió que el EI y otros grupos terroristas y extremistas religiosos usen su plataforma de mensajes a pesar de la evidencia creciente de su papel en numerosos ataques". De acuerdo con el observatorio, al menos 39.13% de los mensajes se han compartido por esa red social.

"La plataforma en la que trabajan [es sobre todo] Telegram, no está por la labor de neutralizarlos. Su política es que mientras no se promocione la pornografía infantil, se trata de grupos que actúan mediante canales privados, no públicos, por lo que no acepta ninguna petición gubernamental para cerrarlos.