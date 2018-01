Alerta PF de riesgo a indocumentados. Prevalecen bajas temperaturas

McAllen, Tx.- En alerta permanente se encuentran autoridades de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el sur de Texas ante la posibilidad de emergencias de inmigrantes en problemas, debido a la bajas temperaturas que se están presentando en la región.

Al igual que sucede cuando el calor es extremo, autoridades de la Patrulla Fronteriza señalan que el frío extremo podría tener graves consecuencias para los inmigrantes que se dirigen hacia el norte del país.

Algo en apariencia tan simple, como lo es cruzar el río y salir con ropa húmeda, podría poner a un inmigrante ilegal en una situación de vida o muerte.

Las bajas temperaturas en el Valle del Río Grande no necesariamente reducen el número de cruces de ilegales en la frontera.

Algunas personas que ingresan ilegalmente al país pueden no estar preparadas para resistir las temperaturas cercanas al punto de congelación.

Otros pueden no tener ropa seca para cambiarse después de cruzar el río. Usar ropa húmeda en el viaje hacia el norte en estas condiciones puede tener consecuencias nefastas.

Autoridades destacan que en este tipo de temperaturas extremadamente frías, los inmigrantes no están preparados, que no llevan las chaquetas adecuadas, no usan cosas para proteger sus extremidades, por lo que son susceptibles a la hipotermia.

La hipotermia ocurre cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo, lo que podría causar insuficiencia cardíaca o del sistema respiratorio, e incluso la muerte, si no se trata.

Durante la ola de frío más reciente, diez inmigrantes fallecieron en su viaje hacia el norte. Ocho sucumbieron en el área de Falfurrias.

La Unidad Especial de Búsqueda y Rescate, BORSTAR, se encuentra en alerta máxima, en especial por las noches, enviando unidades adicionales a las estaciones del norte para ayudar a tratar de localizar a personas que podrían necesitar urgentemente ayuda.

Los agentes de BORSTAR están certificados como técnicos médicos de emergencias, y preparados para situaciones de rescate.