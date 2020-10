Alerta López-Gatell por robos hormiga en unidades de salud

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, resaltó que la vacuna Vaxigrip, que robaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es gratuita, por lo que ninguna persona debe pagar por ella; alertó sobre robos hormiga que ocurren desde almacenes hasta unidades médicas del sector público.

"La vacuna es gratuita, y hemos detectado robos francos, abiertos, justo del que se informó que ocurrió en una instalación del IMSS, pero existe otra modalidad, el robo hormiga, al interior de instituciones públicas y hay sabotaje, existe alguien, puede ocurrir en almacenes centrales, en puntos de servicio, que se extrae la vacuna del sector público y se vende desde consultorios individuales, hasta estaciones de vacunación, hemos detectado documentación sobre cotizaciones de venta entre 500 y 800 pesos".

El funcionario advirtió que quien la comercialice y adquiera incurren en un delito, pero además puede suceder que la vacuna ya no sea eficaz al no mantenerse en cadena de frío.

"Quien pague la vacuna está contribuyendo a un delito, quien la venda está cometiendo un delito, pero la consecuencia para usted si se la pone, puede ser que no conservó la calidad de red de frío, se calentó y se pone en riesgo la salud".

Sobre la alerta sanitaria que Cofepris emitió por la falsificación de la vacuna Fluzone, el subsecretario explicó que se trata de una dosis que se distribuye en el sector privado, pero ésta se distribuirá hasta el 1 de noviembre, por lo que si en estos momentos se vende en farmacias o médicos particulares, se trata de una vacuna falsa.

"Fluzone no está disponible en México en ningún consultorio médico, en ningún punto de servicio porque los lotes están en proceso de liberación, el proceso de inspección ha seguido los causes apropiados a partir del momento en que la compañía los presentó, y no estará lista hasta el 1 de noviembre, si en este momento durante el mes de octubre le venden Fluzone, es una falsa vacuna que podría estar adulterada, anómala y hay que tener mucho cuidado".