Alerta por insalubres criaderos de cerdos...

Río Bravo, Tam.- Criaderos de cerdos cerca de vertederos, ya sean oficiales o clandestinos, ponen en entredicho la salubridad del producto cárnico que deriva de estos animales, una vez sacrificados para consumo humano, pues en parajes cercanos a la Villa de Nuevo Progreso, piaras deambulan y se alimentan de desechos orgánicos vertidos en basureros.



No obstante esta práctica, las autoridades sanitarias de Coepris, no ha realizado operativos para detectar criaderos no autorizados, pues es existe el riesgo de que estos porcinos, puedan contagiarse de parásitos, los cuales se pueden transmitir a los humanos que los consumen.