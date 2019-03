Alerta INE sobre recorte a partidos

Cd. de México.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que la reforma para recortar el gasto de los partidos debe analizarse con cuidado, pues existe el riesgo de que las fuerzas políticas obtengan recursos donde no se quiere que los busquen.



Aunque reconoció que el monto que se entrega a las fuerzas políticas debe revisarse ante su crecimiento exponencial, Córdova sostuvo que el financiamiento público es una buena apuesta para evitar que los intereses del financiamiento privado jueguen en las contiendas electorales.



"Estoy convencido de que el financiamiento público es una buena apuesta, que ha permitido generar mejores condiciones en la competencia y autonomía los partidos frente a los intereses que están detrás del financiamiento privado. Pero también me queda claro que es un monto que ha crecido exponencialmente", dijo.



"(Pero la reducción) tiene que hacerse bajo una premisa, hay que hacer un análisis muy puntual de cuáles son las necesidades de gasto de los partidos políticos para que cerrar la llave no se convierta en un colocar a los propios partidos en una condición de tener que buscar recursos donde no queremos que lo busquen".



El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) reiteró que es importante realizar una revisión de las reglas de la competencia electoral, lo que debe pasar por los recursos que son destinados a financiar la política, la competencia y el sistema de partidos.



"Siempre es pertinente una discusión, a propósito de la racionalización del gasto, del financiamiento a la política", expresó.



Tras recordar que este tema se ha discutido durante la última década, el presidente Córdova pidió a los legisladores un análisis amplio, serio, objetivo y no sesgado políticamente de lo que se requiere para financiar la política.



"Que con base en eso se tomen las decisiones", dijo, tras pronunciarse a favor de que se puedan realizar foros de discusión sobre el tema.

Lorenzo Córdova adelantó la disposición del INE para participar en ese debate en el seno del Congreso.



Desde el pasado 27 de septiembre, la bancada de Morena en el Senado propuso una reforma constitucional para recortar en un 50 por ciento el financiamiento millonario que se otorga a los partidos políticos.



El proyecto, que se analiza en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, busca modificar el artículo 41 de la Carta Magna, en el que se establece la fórmula para calcular las prerrogativas.



En la actualidad, el monto se define al multiplicar el total de electores por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA).



De aprobarse la modificación, la operación deberá realizarse sólo por el 32.5 por ciento de la UMA.



Ayer, la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados propuso los mismos cambios a la Carta Magna.



Con la fórmula vigente, las fuerzas políticas tendrán este año 4 mil 965 millones de pesos del dinero de los mexicanos.