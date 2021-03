Alerta: fraude con electrodomésticos

Deposité 500 pesos para un refrigerador que me ofrecían en mil pesos, intenté comunicarme con la persona que ya no me atendía las llamadas, fue un fraude, no he podido recuperar mi dinero* TESTIMONIO

Quienes las ofrecen suelen publicar fotografías de sus artículos, solicitar un anticipo, pactar un lugar para la entrega y posteriormente dejan de contestar.

Los afectados exponen: "Deposité 500 pesos para un refrigerador que me ofrecían en mil pesos, quedamos de vernos en un domicilio de la colonia Juárez pero al llegar no coincidía lo que me habían dicho, intentó comunicarme con la persona que ya no me atendía las llamadas, me había bloqueado, fue un fraude, no he podido recuperar mi dinero".

Los testimonios se comparten principalmente en torno a la venta de estufas, refrigeradores y pantallas de televisión, pero también abarcan equipos de aire acondicionado, muebles como salas, cocinas, comedores y recámaras.

La mayoría tiene en común la entrega de un deposito para asegurar el articulo."Confíe porque me dio señales de un local que yo conocía, me pidió un deposito de 300 pesos para asegurar el producto, lo hice y el día de la entrega nunca llegó, tengan cuidado, se que no recuperaré mi dinero pero ojalá no sean víctimas otras", exponen los internautas.

A diferencia del mercado presencial en donde las autoridades pueden respaldar una denuncia de fraude, en el mundo del internet no existe certeza ni acompañamiento, por ello con estos testimonios, los usuarios esperan que no existan nuevas víctimas. "Agreguen este perfil a la lista de vendedores falsos, afectó a un familiar que con mucho esfuerzo juntó su dinero para amueblar su casa, son perfiles robados, aparte descubrimos que las fotos que publicó eran de otra persona, que también resulto perjudicada tengan mucho cuidado".

En los grupos de compraventa de Reynosa se publican todos los días denuncias de este tipo, por ello, para evitar nuevas víctimas, los afectados agregan teléfonos, nombres y fotografías de los vendedores, para que así, antes de depositar o pactar una entrega se compruebe que no existen antecedentes negativos.