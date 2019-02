Alerta FDA sobre las ´curas mágicas´. Toman autoridades cartas en el asunto

McAllen, Tx.- La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, está tomando nuevas medidas contra los suplementos dietéticos, de los que afirman que pueden tratar o prevenir enfermedades de las consideradas hasta ahora como incurables.

La agencia federal está enviando cartas de advertencia a las compañías que afirman, sin pruebas, que sus productos pueden prevenir o tratar padecimientos como el Alzheimer, la diabetes y el cáncer, según se dio a conocer este lunes.

Un estudio reveló que casi 800 suplementos dietéticos contenían ingredientes farmacológicos no aprobados por la FDA, destacándose que la agencia no revisa los suplementos dietéticos antes de que lleguen al mercado, pero a cambio puede intervenir cuando los productos se consideran inseguros o hacen promesas, engañosas o no comprobadas sobre sus beneficios a la salud.

Tales afirmaciones pueden causar un daño real cuando las personas renuncian a tratamientos médicos, que han sido aprobados y han demostrado ser seguros y efectivos.

Aproximadamente 3 cuartas partes de los consumidores estadounidenses toman regularmente suplementos dietéticos.

El lunes, la FDA envió 12 cartas de advertencia y 5 cartas de asesoría en línea a compañías que comercializan sus productos ilegalmente como tratamientos para el Alzheimer.

En los últimos meses, la agencia también buscó una serie de productos, incluidos los suplementos para mejorar la virilidad y aquellos que afirman tratar la adicción a los opioides.

Por su parte, la Asociación de Alzheimer dice que hay un "número creciente" de tratamientos alternativos, incluidos los suplementos dietéticos, que se "promueven como potenciadores de la memoria o tratamientos para retrasar o prevenir la enfermedad de Alzheimer y otras demencias". La organización dice que hay "preocupaciones legítimas" cuando los pacientes usan estos productos en lugar de los tratamientos prescritos por el médico, o junto con ellos, citando pureza desconocida, seguridad y eficacia cuestionables y posibles interacciones entre medicamentos.

Un estudio publicado en octubre encontró que casi 800 suplementos dietéticos vendidos sin receta médica desde 2007 hasta 2016 contenían ingredientes de medicamentos no aprobados, según un análisis de los datos de la FDA.