Alerta el INE a AMLO si se involucra en elección

Ciudad de México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que ante cualquier otra expresión electoral, en sus espacios de propaganda gubernamental, el organismo actuará de oficio.

Consejeros electorales coincidieron en que el Primer Mandatario no puede interferir en temas electorales ni tampoco puede ser "guardian" ni "protagonista" en un proceso electoral.

"Si esta autoridad vuelve a tener o cuenta con elementos de que a través de los medios o instrumentos de comunicación oficial se están vinculando cuestiones electorales, sin duda, incluso de oficio, podría también emitir algunas medidas cautelares, porque esto está relacionado con las contiendas electorales y los Gobiernos deben de ser absolutamente neutrales frente a las contiendas", apuntó la consejera Claudia Zavala.

Aseguró que aunque las elecciones en Hidalgo y Coahuila están en pausa, ese proceso está en curso, por lo que sí existe una contienda que se podría ver afectada por declaraciones del Presidente o cualquier otro servidor público.

CERCA EL ARRANQUE

Además, recordó, también está cerca el arranque de la contienda más grande de la historia, la de 2021, por lo que cualquier funcionario debe ser cuidadoso en sus expresiones.

Este martes, la Comisión de Quejas declaró improcedente las denuncias del PAN y PRD sobre el uso de recursos públicos con fines electorales por parte del Presidente y su Vocero Jesús Ramírez al denunciar un supuesto Bloque Opositor Amplio (BOA) al Gobierno y a Morena rumbo a la elección de 2021.

El órgano interno argumentó la improcedencia porque no podían aplicar medidas cautelares, pues la conferencia ya pasó, ni tampoco imponer acciones precautorias, pues no se prefigura que volverá a pasar.

Tampoco podían emitir una postura sobre el uso electoral de recursos públicos, porque eso debe hacerlo la Sala Especializada del Tribunal Electoral.

Sin embargo, los consejeros aclararon que lo que sí pueden hacer es una advertencia, a tiempo, para que el Presidente, máxima autoridad en el País, no intervenga, a futuro, en un proceso electoral.

Su posicionamiento también se da un día después de que López Obrador advirtiera que será guardian del proceso de 2021.

"Me parece bien la advertencia de la Comisión que si una vez más se vuelve a usar la conferencia mañanera para hacer señalamientos de índole electoral, tratar de señalar o desprestigiar a algunos actores y beneficiar a otros, eso no será permitido por el INE, el Presidente, su Vocero, todos los servidos públicos, tienen el deber de permanecer ajenos a la vida política electoral", resumió el consejero Ciro Murayama.

"Para un servidor público y gobernante lo que no está expresamente conferido por la ley está prohibido, y dado que el Presidente y servidores públicos no tienen atribuciones en la materia electoral no pueden ser ni participes ni guardianes ni protagonistas, eso corresponde a otra instancia".