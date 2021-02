Alerta de tormenta hasta el mediodía

Con una advertencia de tormenta invernal vigente desde anoche hasta el mediodía de este lunes, se espera la presencia de ligeras capas de hielo en las calles , por lo que no se recomienda, entre otras cosas, salir temprano de casa.

Autoridades hacen un llamado para resguardarse del frío y sus efectos, recomendando trabajar desde casa, si es posible, ya que los puentes y pasos elevados probablemente estarán cerrados por la formación de hielo.

Una caída de la sensación térmica como la esperada, llevaría al punto de congelación en tan solo 10 minutos a la intemperie, con temperaturas reales que oscilen entre 0 y -3 grados centígrados.

Refugios

En McAllen, el Ejército de Salvación mantiene abiertas sus puertas las 24 horas, ubicado en 1600 norte de la calle 23, las personas pueden registrarse de lunes a viernes a partir de las 17 horas y hasta las 21 horas.

Catholic Charities of the Rio Grande Valley, ubicado en 111 sur de la calle 15, estás operando desde el pasado fin de semana para recibir familias y personas solas, pero no mascotas.

En Mission, el edificio de Parques y Recreación, ubicado en 721 norte de la calle Bryan, funciona como albergue.

En Pharr el Vanguard Academy Gymnasium, ubicado en 1200 este de la avenida Kelly ha sido habilitado también como refugio. No se permiten mascotas.

Cortes de energía

Compañías eléctricas como AEP Texas y Magic Valley Electric Cooperative dijeron que estarán en alerta permanente para garantizar el suministro de energía eléctrica a los usuarios en el Valle del Sur de Texas, pero se les recomienda que reduzcan el consumo de energía tanto como sea posible.

Para informar sobre interrupciones del servicio de AEP, puede llamar al 1-877-373-4858 o visitar: https://www.aeptexas.com/outages/report/, mientras que para reportar una interrupción en el servicio de la cooperativa eléctrica Magic Valley, puede llamar al 1-866-225-5683 o visite: https://magicvalley.coop/map/report/