Alerta de tormenta en el Valle

McAllen, Tx.

El Centro Nacional de Huracanes ha emitido una Vigilancia de Tormenta Tropical en el Golfo de México, desde Port Mansfield, el Valle del Río Grande hasta High Island, Texas, a medida que una perturbación tropical atraviesa el Golfo de México.

El gobernador Greg Abbott colocó hoy numerosos recursos en espera en todo el estado en anticipación del clima severo provocado por la Depresión Tropical en el Golfo, Eight?, que incluye fuertes lluvias, corrientes de resaca peligrosas e inundaciones repentinas. Se espera que esta depresión tropical afecte el tercio inferior de Texas, incluido el valle superior del Río Grande, el Coastal Bend y el Texas Hill Country, durante todo el fin de semana.

"A medida que esta depresión tropical se acerca al estado de la estrella solitaria, tomamos las precauciones necesarias para mantener a los tejanos a salvo", dijo el gobernador Abbott.

"Estos recursos que he enumerado ayudarán a nuestras comunidades a responder al clima severo y a las posibles inundaciones repentinas causadas por esta depresión tropical. Durante todo el fin de semana, los tejanos deben prestar atención a la guía de los funcionarios locales y permanecer atentos contra este clima severo para mantenerse a sí mismos y a sus seres queridos los seguros ".

TRAYECTORIA

Se espera que el centro de la depresión se mueva a través del noroeste del Golfo de México hoy y viernes y toque tierra a lo largo de la costa de Texas el sábado.

La depresión podría convertirse en una tormenta tropical durante las próximas 12 a 24 horas. Un avión de la Reserva de la Fuerza Aérea Hurricane Hunter descubrió que la depresión estaba al sureste del aviso de las 10 a.m.

Es probable que haya fuertes lluvias en la costa del golfo este fin de semana con tres a cinco pulgadas de lluvia en la mayor parte del área. Algunas áreas aisladas desde el Valle hasta Louisiana podrían recibir hasta ocho pulgadas de lluvia.

PRONÓSTICO DEL VALLE

El Servicio Meteorológico Nacional en Brownsville dice que los valores del índice de calor de la tarde podrían alcanzar los 103 a 110 grados hoy, especialmente en los condados de Starr, Hidalgo y Zapata.

Entre tanto, la recién formada tormenta tropical Gonzalo ganaba fuerza en el Atlántico, y el centro dijo esperar que se convirtiera en huracán.

La depresión se encontraba unos 852 kilómetros (530 millas) al este-sureste de Port O´Connor, Texas, con vientos sostenidos máximos de 48 kilómetros por hora (30 millas por hora). Avanzaba hacia el oeste-noroeste a 14 kilómetros (9 millas) por hora.

Emergencias

La División de Manejo de Emergencias de Texas anuncia los siguientes recursos en preparación.

Servicio forestal de Texas A&M: equipos de aserrado y equipos de manejo de incidentes

Texas A&M Engineering and Extension Service: Texas A&M Task Force One y dos equipos de búsqueda y rescate

Departamento de Parques y Vida Silvestre: equipos de botes para apoyar las operaciones de rescate acuático.

Departamento Militar de Texas: paquetes de vehículos de alto perfil

Departamento de Servicios de Salud del Estado: paquetes de emergencia médica del Grupo de Trabajo Médico de Emergencia

epartamento de Seguridad Pública de Texas - Patrulla de Carreteras de Texas: Aviones de búsqueda y rescate con capacidad de izar y la Unidad Táctica Marina