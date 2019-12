Alerta Condusef sobres fraudes

Ciudad de México.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó del fraude y suplantación de nombre por parte de empresas de 16 entidades financieras.

De acuerdo con el organismo, los defraudadores se ostentan como entidades financieras a través de las redes sociales, páginas de Internet apócrifas o anuncios en periódicos, las cuales ofertan supuestos créditos a cambio de cantidades de dinero que deben pagarse anticipadamente por concepto de comisiones por apertura o fianza.

Las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los mil hasta 100 mil pesos, por lo que han tenido que recurrir ante el Ministerio Público a levantar el acta de demanda correspondiente.

Los defraudadores utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras debidamente registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas.

Los delincuentes ofrecen supuestos créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 por ciento del monto total solicitado.

Personas que supuestamente laboran en las empresas falsas los contactan vía telefónica o por redes sociales, ofreciéndoles créditos con mensualidades de montos pequeños para hacerlos atractivos, sin embargo, cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren que no trabajan para la entidad financiera.

La Condusef expone en un comunicado que Caja Buenos Aires es suplantada por Financiamiento y Préstamos Caja de Buenos Aires; Caja Solidaria Casa de Ahorro Campesino, Creafi y Crédito Único por firmas que utilizan la misma razón social que ellas.

Mientras que Finagrosol por Bussines Park, Financiamiento Progresemos por Progre$emos, Logra Financiamientos por una homónima, Presta Soluciones por PrestaCash Financiera, Prestaciones Finmart por Soluciones Financieras CCK.

A su vez, Solfi es suplantada por Xima Consultoría y Desarrollo Financiero así como una del mismo nombre; Terra Servicios Financieros por TerraNova Mex; Monto Fácil, Acervo Económico, Iniciativa & Financiera, FCI Financiera Capital Inmediato por homónimas, en tanto que Sumados Hacemos Más por Suma Opciones.

Para evitar ser sorprendidos por este tipo de prácticas de fraude y suplantación de entidades financieras, la Condusef recomendó tomar una serie de consideraciones antes de solicitar algún tipo de crédito.

Por ejemplo, evitar contratar préstamos o créditos en los que se tenga que dar anticipos; asegurarse que la institución o entidad financiera esté registrada ante el Sipres que administra la Condusef; no proporcionar dinero antes del otorgamiento de un crédito, ya sea por concepto de seguro, comisión o gestión del crédito.

Asimismo, no entregar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito; no dar información ni realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social; no firmar ningún documento antes de leerlo detalladamente; y en caso de que la razón social contenga las siglas S.A. de C.V., asegurarse que esa empresa exista, lo cual se puede consultar ante la Profeco o la Condusef.