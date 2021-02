Alerta Cofepris sobre venta de supuestas vacunas AstraZeneca de dudosa procedencia

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) alertó sobre la venta ilegal de la vacuna contra Covid-19 de la empresa AstraZeneca y reiteró que hasta el momento la farmacéutica no ha firmado ningún convenio con ninguna empresa privada para que sea intermediaria en la venta de sus vacunas en México.

A través de un comunicado, el organismo que preside José Alonso Novelo Baeza, indicó que en caso de que le ofrezcan a la venta la vacuna de la empresa AstraZeneca, SA de CV, no deberá adquirirla, dado que, por el momento, en México no está autorizada su venta al sector privado, además de que la empresa AstraZeneca no reconoce a ningún intermediario para este fin.



"Si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca esta vacuna, realice la denuncia sanitaria. En caso de que haya comprado la vacuna y ésta haya sido aplicada, puede hacer el reporte de reacciones adversas o malestares relacionados en los siguientes puntos de contacto: liga electrónica "¿Te hizo daño un medicamento?", VigiFlow, eReporting, ubicados en la página web de la comisión", pidió Cofepris.

A su vez, la empresa AstraZeneca reiteró que el enfoque actual de la farmacéutica es cumplir con los compromisos globales sustanciales con los gobiernos y las organizaciones internacionales de salud, lo más rápido posible para hacer frente a la pandemia; por lo que no hay suministro, venta o distribución de la vacuna en el sector privado.

"Si algún tercero ofrece la vacuna AstraZeneca COVID-19 es falso, por lo que recomendamos notificar a las autoridades sanitarias locales. AstraZeneca no se hace responsable de la información u ofrecimientos de terceros sobre el mecanismo de acceso a la vacuna Covid-19 de AstraZeneca, sobre la vacuna Covid-19 de AstraZeneca ni sobre productos que afirmen ser la vacuna Covid-19 de AstraZeneca".

El laboratorio señaló que su compañía no tiene contratos de comercialización ni distribución de la vacuna Covid-19 de AstraZeneca con terceros ni tampoco está ofreciendo la vacuna Covid-19 de AstraZeneca mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto.

"En México el acuerdo con el gobierno federal es proveer la dosis de la vacuna AstraZeneca COVID-19 al gobierno federal, a través de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 definida por la Secretaría de Salud".