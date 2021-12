Alerta Bomberos ante incendios de pastizales

Pidió a la población no prender fogatas, no realizar quemas clandestinas, pues no solo se habla del trabajo en horas que se podrían generar al prender fuego, sino el mismo riesgo que implica al estar cerca de casas habitadas.

En la última semana, los Bomberos han sofocado al menos tres fuertes incendios de pastizales en dónde han sido provocados por la quema clandestina de basura, según se dio a conocer.