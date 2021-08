Alerta: ´atentan contra la salud´

Ovidio "N", maestros de un colegio particular en Reynosa, expresó sobre el particular que es una arriesgada iniciativa el reanudar clases en forma presencial, cuando no existen los elementos que puedan respaldar esta idea.

Advirtió que en el colegio particular en que labora, ha mantenido el modelo educativo a distancia -no presencial- con apoyo de plataformas, se imparten las clases y programas de enseñanza, previniendo riesgos sanitarios..

Admitió, que se han efectuado los ajustes para adaptarse a los desafíos que ha impuesto la pandemia, reconociendo la eficacia que se ha derivado en forma responsable y conscientes de que por ahora no hay condiciones para retornar a las aulas.

Finalmente, expresó que en el tema de la salud jamás se puede anteponer el tema económico o el deseo de permanencia de clientes, siendo lo más importante la salud de los niños, jóvenes y maestros.