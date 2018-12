Alerta a ejidatarios imposición del tren

Chetumal, Q. Roo

La construcción del Tren Maya tiene en alerta a los habitantes de ejidos forestales y a las comunidades indígenas de Quintana Roo, quienes afirman que no se les ha informado sobre los impactos ambientales que tendrá el proyecto en su territorio.

Miguel Ku Balam, representante de la Red de Productores de Servicios Ambientales "Ya´ax Sot´Ot´ Yook´ol Kaab" A.C. (Repseram), reprobó que el Gobierno federal promueva la obra, sin garantizar a los pueblos indígenas una consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Dicha organización agrupa a 36 ejidos y comunidades forestales que representan la tercera parte del municipio de Felipe Carrillo Puerto, y tres ejidos del municipio de Calakmul. Sus parcelas representan un total de 240 mil hectáreas.

"Nosotros como indígenas mayas no nos oponemos a que el Tren Maya pase por aquí, pero estamos viendo que tampoco habrá un beneficio para nosotros. Siempre que viene un megaproyecto de este tipo, son los grandes empresarios los que se benefician", expresó Miguel.

De acuerdo con el representante de Repseram, promotores del Tren Maya les convocaron a una primera reunión informativa, pero no les informaron sobres los impactos ambientales que ocasionará el megaproyecto.

Por lo anterior, la Repseram dirigió un oficio al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que expresa que no permitirán que se violenten sus territorios y rechazan todo intento de simulación de consulta pública.

"Rechazamos cualquier diagnóstico de tipo forestal o faunístico sin la participación de las comunidades indígenas, con la intención de justificar las afectaciones y destrucción de la selva para establecer el Tren Maya, que no tiene nada de maya ni de beneficio a la población maya. No queremos ser un Cancún o Riviera Maya donde las cadenas hoteleras, son los únicos beneficiarios", señaló la Repseram en el oficio.

Zendy Celeste Evan Chan, representante de la Red de Turismo "Caminos Sagrados", la cual agrupa a ocho ejidos y cooperativas indígenas mayas que promueven el ecoturismo sustentable, acudió a la reunión informativa convocada por los promotores del proyecto, pero advirtió que no está definido bajo qué parámetros participarán las comunidades indígenas.

"Nos invitaron a participar para que nos tomaran en cuenta, pero no tienen clara la estructura bajo la cual vamos a participar, hay un coordinador del proyecto y hemos tenido nada más una reunión.

"Sólo nos presentó un panorama muy general, pero no hay nada todavía que nos diga a nosotros en qué nos beneficia, eso no nos lo han hecho saber. Es más, nos dijeron que todavía no nos pueden presentar un proyecto ejecutivo porque no lo hay", indicó Zendy.

Las comunidades demandaron mesas de trabajo comunitarias para discutir los planes de desarrollo que se pretenden implementar en sus territorios.

Demandan expertos protección del jaguar

>Investigadores y expertos en conservación agrupados en la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), pidieron que el proyecto del Tren Maya cuente con todos los estudios ambientales necesarios y su trazo respete los límites de las áreas naturales protegidas.

En una carta enviada a Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), consideran que la ubicación de terminales y los nuevos centros de población que contempla el tren, deben evaluarse para determinar la capacidad de carga de la región, así como los impactos que puedan generar en las áreas naturales protegidas y los corredores biológicos para la conservación del jaguar y otras especies.