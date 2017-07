¡Alemania Campeón de la Confederaciones! Vence 1-0 a Chile

SAN PETERSBURGO, Rusia.— Alemania B pudo más que Chile A.

En un preámbulo de lo que parece ser otra gran camada de futbolistas, una oportunista y joven selección alemana superó el domingo 1-0 a Chile y alzó el título de la Copa Confederaciones.

El campeón de Sudamérica, un equipo con mucho más colmillo y cohesión, buscaba su tercer título consecutivo luego de ganar la Copa América en 2015 y 2016, pero un descuido de Marcelo Díaz fue suficiente para que Lars Stindl anotara el gol germano a los 20 minutos en una de las pocas llegadas de los campeones del mundo.

El plantel teutón llegó a la Confederaciones con un enorme signo de interrogación, ya que el técnico Joachim Loew decidió no convocar a las figuras que ganaron el Mundial de 2014 y en cambio trajo a Rusia a un grupo con una edad promedio de menos de 25 años, y con un promedio de 17 partidos con la selección. En cambio, los jugadores chilenos tienen promedios de 30 años y 85 encuentros con la Roja.

Esa diferencia fue evidente en las acciones en la cancha, aunque no en el marcador final.

FINALIZA EL PARTIDO ¡¡¡ALEMANIA CAMPEÓN DE LA CONFEDERACIONES!!!

90'+3' ¡¡Paradón de Ter Stegen!! ¡Qué buena falta de Aléxis Sánchez!

90'+3' Falta muy peligrosa en la frontal del área a favor de Chile.

90'+1' Amarilla para Rudy.

90' Se marcha Goretzka y entra Süle. mete un central más Alemania.

90' ¡Cinco minutos de descuento!

89'Amarilla para Emre Can por mantener el balón con las manos tras provocar una falta.

87' Remate de Draxler muy forzado que consiguió cabecear pero se fue a las manos de Bravo.

81' ¡Se va por arriba! Remate de Sagal que por mala suerte se va elevado.

80' ¡5 minutos para el final del partido!

78' Doble cambio en Chile entran Puch y Sagal y se van Vargas y Aranguiz.

76' Cambio de Alemania. Sale Werner y entra Can.

76' El corner se pasea por el área pero el balón vuelve a Chile.

76' Revisa el árbitro la jugada en el video pero mantiene el corner.

75' Amarilla a Vargas por las protestas. Pidieron el VAR ante la caída de Alexis ante Rudy.

74' ¡¡Remate alto de Arturo Vidal!! ¡Qué enfado del chileno!

71' ¡BLOQUEARON EL TIRO DE ALEXIS! El atacante se metió dentro del área, sacó el tiro pero no encontró portería.

71' Chile intenta presionar a Alemania pero no inquieta a Ter Stegen.

69' Se calienta el partido.

64' Amarilla tras la consulta al VAR a Jara. Aplaude el jugador chileno que sabía que tendría que estar expulsado.

62' Golpe en la cara a Timo Werner de Jara. El chileno debería estar expulsado y va a consultar al VAR.

58' Amarilla para dos jugadores, Kimmich y Arturo Vidal tras un enfrentamiento entre ambos. Son compañeros de equipo en el Bayern.

57' Remate de Mustafi tras el centro a balón parado de Héctor.

54' ¡La ha tenido Draxler! ¡Cómo se ha ido de todos y su disparo lo toca un poco Jara para mandarla a corner!

52' Primer cambio en Chile. Se marcha el Chelo Díaz y entra Valencia. Mal partido de Chelo tras el gol.

46' Falta de Mustafi a Vidal.

45' No hay cambios ni en Alemania ni en Chile.

45' ¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE! Chile 0-1 Alemania

¡FINALIZA LA PRIMERA PARTE!

45' ¡Gran parada de Bravo! ¡De nuevo error de Chile en la salida de balón, esta vez de Jara que no aprovecha Goreztka!

43' Remate de Aléxis a las nubes que detiene sin problemas Ter Stegen.

39' ¡Remate raso de Draxler que se va por la derecha de la portería de Bravo!

36' Contra de Alemania que finaliza tras un mal control de Werner. Está sufriendo Chile.

35' ¡A punto Leo Goretzka tras un remate cruzado desde la derecha!

29' ¡Media hora de partido y gana Alemania con gol de Stindl!

27' Chile igual pero echa la defensa tan adelante que Alemania le castiga en cada error.

24' ¡VAYA CARRERÓN DE DRAXLER! Medel se la sacó.

23' Chile llega mucho pero no termina de finalizar. Gran jugada de Isla que no llega a rematar bien Aranguiz.

20'¡¡ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALEMANIA!!QUE FALLO DE CHELO DÍAZ!

19' ¡La ha vuelto a tener Chile! ¡No llego Aléxis Sánchez!

17' Falta de Gorezka muy peligrosa a favor de Chile.

17' Combina bien Chile en la frontal del área. Vidal está muy libre y toca cómodamente con Alexis.

14' ¡FUERA MUSTAFI! Conectó en el córner el cabezazo desviado.

14' ¡SACÓ ARÁNGUIZ A CÓRNER EL CENTRO ALEMÁN! Kimmich estaba listo para rematar.

12' Córner para Chile.

11' ¡OTRO TIRO LEJANO DE CHILE! Alexis la bajó de cabeza y Vargas mandó el balón a las nubes.

10' Chile manda. Tiene el balón, toca y en cuanto puede dispara desde lejos.

7' ¡FUERA VIDAL! Otro tiro lejano de Chile que se marcha desviado.

5' La presión de Chile está asfixiando a Alemania.

4' ¡PARADÓN DE TER STEGEN!

2' Buena jugada de Vargas, se metió en fuera de juego tras una buena pared.

1' Primer disparo de Alexis en el primer minuto del partido.

¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO!!!

There's just 1 change to Joachim #Löw's line-up for the #ConfedCup final, with @MustafiOfficial replacing #Henrichs ????????? #CHIGER pic.twitter.com/FpHFBta5sZ