Alemania se impuso por la mínima en su debut del Mundial Femenino

Rennes, Francia.

Un gol de la joven Giulia Gwinn dio un sufrido triunfo a Alemania 1-0 sobre China, evitando la primera gran sorpresa del Mundial Femenino de Francia 2019.



El triunfo teutón puede considerarse como un excesivo premio para las europeas que, si bien tuvieron una mayor posesión del esférico, vieron como eran las chinas quienes gozaban de las mejores, y más claras, ocasiones para marcar.



Y es que el combinado alemán, favorito para el título, no ofreció una buena sensación. Potente físicamente, no mostró fluidez en su juego correspondiente al Grupo B y, además, se vio sorprendido por el futbol sencillo, pero efectivo, de una rival que pudo matar al contragolpe, especialmente en la primera mitad.



No lo hizo China por demérito propio, pues su delantera Yang Li, en los minutos finales del primer periodo, se plantó en dos ocasiones ante la meta alemana, pero no atinó: la primera, al demorarse en exceso en el disparo y la segunda, con lanzamiento al poste derecho.



China, que había saltado temerosa y cauta, cerrada en propio campo, había tuteado a Alemania de la forma más simple: robo y rápido contragolpe. Pero le faltó el tino final. Y lo acabó pagando.



Fue en el minuto 66, cuando Alemania tuvo un tiro de esquina tras un despeje fallido de una jugadora china. Tras el saque, Giulia Gwinn se encontró con un balón rechazado al borde del área y, con un potente disparo, puso el 1-0 en el marcador.



Gwinn, que el próximo 2 de julio cumplirá los 20 años, que la próxima campaña jugará en el Bayern Múnich, sacó las "castañas del fuego" a su Selección, que pasó a jugar con mayor control y cautela para evitar la reacción china.



Alemania se llevó los tres puntos, evitó la primera sorpresa de la competición, pero no evidenció el poderío que, en teoría, se le supone a las discípulas de Martina Voss-Tecklenburg.