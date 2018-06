Alemania pondrá especial atención a Hirving Lozano

Moscú, Rusia.

Cuestionado sobre qué le aporta el jugador del PSV a México en la cancha, Low reconoció que es vital en el esquema de Osorio, pero si los defensas hacen su trabajo, será más fácil llevarse los tres puntos en el debut.

"Espero que no le pueda aportar mucho al equipo mexicano, espero que Lozano y los otros delanteros que también son muy buenos en el uno contra uno, que son buenos, espero que los podamos detener, eso es lo que tendrá que hacer bien los defensa, atacarlos con suficiente tiempo, en los uno contra uno, pero los delanteros todos son peligrosos, ágiles, así que nuestro defensa lo va tener my difícil, pero lo van a tener que controlar", comentó el seleccionador alemán.



Al preguntarle por qué históricamente a Alemania casi siempre le va bien en los mundiales, y que a México le pasa lo contrario sobre todo en el juego inaugural, Low habló por lo que le ha tocado vivir.



"Yo solamente puedo referirme a la época en la que yo he sido DT, sé que hemos ganado muchos de los primeros partidos en los mundiales en nuestra historia, pero a la hora de prepararnos vemos que hay cosas que no salen bien, en los primeros partidos siempre lo damos todo, esto está relacionado con la confianza de l os jugadores, que creen en su fuerza, espero que mañana podamos conseguir este objetivo aunque nos enfrentamos a un equipo que tiene jugadores muy difíciles en todo el campo, son muy buenos", dijo.



Ozil está recuperado



Mesut Ozil se recuperó por completo de una lesión leve de rodilla sufrida en su penúltimo partido de preparación y está recuperado para en debut de Alemania en el Mundial, dijo el entrenador Joachim Low.



Ozil recibió un golpe en la derrota 2-1 ante Austria el 2 de junio y se perdió el amistoso contra Arabia Saudita seis días después.



"Todos los jugadores están bien. Mesut Ozil completó esta semana dos sesiones de entrenamiento adicionales y puede jugar",

dijo Low.



"Discutiré la alineación final con el equipo esta noche. Hay dos, tres ideas en mi cabeza", agregó.