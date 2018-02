Alemania alerta por violencia en México

Tras la reciente desaparición de tres ciudadanos italianos en Jalisco, que presuntamente fueron entregados por policías al crimen organizado, el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania emitió una severa alerta a los alemanes que quieran visitar México en un contexto electoral en el que se espera, advierte, “un nuevo aumento de la violencia”.

El extenso documento es demoledor y muestra un panorama general de la forma en que el gobierno alemán percibe a México: inseguridad en aumento, crímenes violentos como resultado de la delincuencia y el crimen organizado –robos, secuestros, homicidios, actos de venganza que se desarrollan cada vez más en lugares céntricos a plena luz del día— manifestaciones políticas que pueden convertirse en enfrentamientos violentos; bloqueos que a veces se disuelven violentamente y, por si fuera poco, fenómenos naturales como la frecuente actividad del volcán Popocatépetl y los constantes sismos y réplicas.

“La situación de seguridad en muchas partes de México está empeorando constantemente. Solo por las elecciones presidenciales, del Congreso y del gobernador del 1 de julio de 2018, se espera un nuevo aumento de la violencia”, advierte el documento.

Señala que, en las disputas del crimen organizado, “incluso los transeúntes pueden ser perjudicados” y que las manifestaciones políticas que pueden convertirse en enfrentamientos violentos “deben evitarse”.

Alerta a los ciudadanos alemanes sobre destinos como Tamaulipas, Sinaloa (excepto Mazatlán y la línea de ferrocarril de “El Chepe”), Colima (con la excepción de Manzanillo) y sobre las áreas rurales de los estados de Guerrero, Michoacán y Jalisco, así como de la región fronteriza con Estados Unidos. En Guerrero sólo exceptúa Zona Diamante y Pie de la Cuesta.

Y sobre Cancún advierte: “No se recomienda quedarse durante la noche en el centro de Cancún. Recientemente, hubo varios enfrentamientos violentos”.

También recomendó a sus ciudadanos que tengan “especial cuidado” al conducir en carretera, especialmente en los estados de Guerrero y Jalisco; en las áreas rurales de los estados de Veracruz, Puebla, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Morelos, las zonas turísticas de Acapulco, Guerrero, y Los Cabos Baja California Sur; en las zonas fronterizas con Guatemala y Belice; en cada zona del Estado de México, incluyendo Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, y “en ciertos barrios de la capital: Tepito, Doctores, Lagunilla, Venustiano Carranza, Gustavo A. Mero e Iztapalapa.

El Ministerio de Relaciones alemán explica que, en medio de la expansión de la delincuencia, en México se registran robos, secuestros virtuales, accidentes burladores y homicidios en los que pueden verse involucrados incluso policías o personas con uniformes.

“Las fuerzas de policía o el personal de seguridad uniformado o los delincuentes que se hacen pasar por tales pueden, en principio, estar implicados en delitos penales. Para personas desconocidas, los viajeros deben reservarse con información personal. En el caso de ‘secuestros virtuales’, se debe preservar la calma y se debe intentar establecer contacto con los familiares supuestamente secuestrados de otras maneras”, recomienda Alemania a sus ciudadanos.

Les advierte también que “en muchas regiones, hay conflictos armados entre las fuerzas de seguridad del estado y el crimen organizado.

“Especialmente pronunciada es la violencia en los estados del norte y oeste de la costa del Pacífico, así como las grandes ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Tampico, Acapulco y Torreón. Incluso en las zonas adyacentes a los municipios de Ciudad de México Estado de México y en los estados de Puebla y Veracruz, el número de crímenes violentos está aumentando”, alerta.

Y hace énfasis en que la violencia contra las mujeres ha aumentado, en particular en las regiones turísticas.

Por lo tanto, sugiere, “las mujeres no deben viajar solas de noche o en áreas aisladas. Las agresiones sexuales deben ser reportadas inmediatamente al departamento más cercano del Ministerio Público (Fiscalía)”.

En el caso de ser víctimas de un robo, les recomienda no defenderse, ya que “los perpetradores usan armas de inmediato”.

También recomienda a los turistas alemanes renunciar a usar joyas llamativas y no ostentar dinero o usar objetos de valor visiblemente en el cuerpo.

“Los documentos importantes (pasaporte, boleto de avión, etc.) deben depositarse de manera segura en el alojamiento, en excursiones, por ejemplo, en dispositivos móviles”, recomienda.

Y en el caso de toparse con alguna manifestación o bloqueo, les desaconseja las discusiones sobre su legalidad.

También recomienda a los visitantes tener cuidado al tomar fotos, excepto en los puntos de acceso turístico.

“En particular, a la población indígena no le gusta ser fotografiada, incluso si las personas no son fotografiadas directamente. En caso de duda, solicite permiso antes de tomar fotografías”, aconseja el Ministerio.

RIESGO EN CARRETERAS

En el caso de hacer un viaje por tierra, por ejemplo, a una zona arqueológica como Teotihuacán, señala que “es mejor utilizar autobuses regulares en lugar de autobuses turísticos”. Y para los viajes necesarios a las partes norte y central del país, es aconsejable “consultar sobre las medidas de comportamiento requeridas en el sitio”.

“Tanto por el aumento de atraco y el riesgo de accidentes (carreteras en mal estado, baches, los perros callejeros) es necesario hacer referencia únicamente a viajar durante el día y evitar la conducción nocturna”, recomienda.

Asimismo, les aconseja que al viajar por tierra no se detengan en ningún caso, ni cuando haya una solicitud de asistencia de avería en el borde de la carretera. “Es mejor informar a la policía en la estación de policía o gasolinera más cercana sobre la emergencia”, subraya.

Viajes individuales a áreas remotas, señala el Ministerio alemán, no deberían emprenderse sin orientación profesional.

“En general, se debe garantizar que la guía o guía turística esté en posesión de un pasaporte oficial de SECTUR (Ministerio de Turismo de México). Al caminar en reservas naturales, por ejemplo, ascensiones volcánicas, existe el riesgo de robos. Los viajeros deben estar bien informados con anticipación sobre el área de destino y, si es posible, estar en grupos más grandes en la carretera.

“Los vehículos solo deben conducirse con ventanas cerradas y puertas cerradas, y deben estacionarse solo en estacionamientos vigilados. Debido al alto riesgo de robo, ningún equipaje debe permanecer visible en el vehículo”, añade.

En cuanto a la red de tráfico aéreo en México, la califica como “bien desarrollada” pues hay varias aerolíneas nacionales que sirven a todo el país y numerosas aerolíneas regionales.

TAmBIéN EN

TRANSPORTE PúBLICO

Y en el caso de la Ciudad de México, dice que “hay un tráfico caótico”, que se requiere precaución especial debido a “los muchos límites de velocidad mal marcados (topes)” aunque refiere que hay una red de autobuses interurbanos completa y económica.

Los autobuses de lujo y de primera clase son de buen estándar europeo, puntualiza, pero los autobuses de segunda y tercera clase “deben evitarse por razones de seguridad”.

En el caso de los taxis, añade, deben provenir de sitios oficiales o solicitarse por teléfono o mediante una aplicación.

“En el caso de los taxis que se detienen en la calle, existe un riesgo considerable de ser secuestrados y / o robados, especialmente después del anochecer, pero también durante el día”, advierte el Ministerio.

Y debido a que, dice, menos del 50% de los automóviles en México están asegurados, se recomienda la conclusión de un seguro integral. Y aún en estados donde el seguro vehicular es obligatorio “no se garantiza que realmente exista protección de seguro.

“Para evitar infracciones legales y estar protegido en caso de accidente, siempre debe aclarar el alquiler de un automóvil, independientemente de que exista un seguro de responsabilidad civil. Si ninguno existe, debe completarse”, afirma.

En el caso de dinero y tarjetas de crédito, señala que “no hay control de cambios, importación, compra y venta de billetes de dólares estadunidenses y euros en oficinas de cambio y grandes hoteles, y “se deben declarar montos de entrada de más de 10 mil.

Explica que, en los cajeros automáticos conectados al sistema Maestro, se puede retirar dinero en efectivo con la tarjeta bancaria correspondiente, pero “solo se deben usar cajeros automáticos ubicados dentro de edificios seguros tales como bancos, hoteles o centros comerciales.

“Una vez más, los viajeros deben estar atentos a las personas en las inmediaciones que puedan espiarlos o seguirlos”, advierte.