Aleks Syntek quiere conquistar Hollywood

A propósito del festejo por sus 30 años de trayectoria, el cantautor mexicano Aleks Syntek prepara un documental sobre la música, con el que buscará conquistar Hollywood y recaudar fondos en pro de la niñez.

En entrevista con Notimex, el autor de éxitos como "Sexo, pudor y lágrimas" y "Por volverte a ver" compartió que es un proyecto muy ambicioso, que producirá, dirigirá y actuará.

"Más que biográfico es algo anecdotario. Una exploración musical que tiene como objetivo compartir con las nuevas generaciones mi pasión musical, amor y deseo que me hace estar aquí", detalló con emoción.

De acuerdo con el también actor de doblaje, es un experimento que espera poder explotar a nivel internacional (México-Latinoamérica). "Es un documental que lleva animación, es decir, se sale de los cánones", externó.

Sostuvo que se trata de una propuesta pensada y creada por gente mexicana, "es un trabajo artesanal en el que he sido productor ejecutivo, yo he pagado todo hasta ahora, pero necesito el soporte de una compañía internacional para la difusión y promoción".

Tras mencionar que no es cine mexicano sino internacional, dijo que desea lanzarlo en Hollywood pero sin valerse de estereotipos latinos "porque no es un producto turístico. Es un proyecto universal en el que se puede sentir identificado un japonés, un africano o mexicano por igual; eso es lo interesante, no llevo sombrero de mariachi".

Aunque renunció a ser Embajador de Buena Voluntad del UNICEF en México, Syntek continúa desarrollando actividades para apoyar la niñez en México, por lo que donará los fondos recaudados de ese proyecto fílmico.

De manera paralela a ese proyecto fílmico, Syntek lanzará un libro y un disco con música original para festejar sus tres décadas de trayectoria en la escena musical, periodo en el que ha cumplido muchos de sus sueños.

"Mi música ha llegado a todos los territorios de habla hispana, en algunos países me conocen más que en otros, pero la verdad no me he quedado con las ganas de nada", mencionó el cantautor quien ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional el 15 de junio como parte de la promoción de su disco "Trasatlántico".

Para esa presentación incluirá, entre otros invitados, a la agrupación Cómplices, la cantautora Ana Belén y la Orquesta Mondragón con Javier Gurruchaga.