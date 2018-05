Alejandro Sanz pide perdón a su hijo por no asistir a su concierto de jazz

"Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera más que tú". Así ha pedido perdón este domingo el cantante Alejandro Sanz en su cuenta de Instagram a su hijo Alexander por no acudir a su concierto. El menor, de 14 años, toca el trombón en una banda de jazz y su padre le había prometido que iría a ver su audición.

Pero se le olvidó: "El otro día le prometí ir a ver su concierto de jazz pero le fallé y con mi maldita cabeza llena de cosas de trabajo olvidé su concierto".

El error es, según el cantautor, "un fallo imperdonable". Y para subsanarlo, Sanz ha pedido perdón públicamente a su hijo en la red social, en la que cuenta con más de dos millones de seguidores. "Eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no te mereces que yo me olvide de tu concierto. Espero que disculpes a tu desmemoriado padre y que me permitas resarcirte siendo el papá que te mereces", ha afirmado.

Alejandro Sanz ha terminado el mensaje con el hashtag #ASerPapaNoSeTerminaDeAprenderNunca. Alexander nació en 2003 y es fruto de una relación fugaz del cantautor con Valeria Rivera, una diseñadora de moda de Puerto Rico.

El compositor desveló que había sido padre por segunda vez a través de un comunicado en 2006, cuando el menor ya tenía tres años:"Soy padre orgulloso de un niño de nombre Alexander de tres años de edad nacido fuera de mi relación por todos conocida". "Si este hecho no ha trascendido antes fue por un deseo expreso de la madre, una mujer totalmente ajena a la vida pública, por proteger la intimidad de mi hijo y porque nunca he aireado mi vida privada", explicó.

Alejandro Sanz mantuvo durante seis años una relación con la modelo y actriz mexicana Jaydy Mitchel. Ambos se separaron a principios de 2005. Con ella, tuvo una hija en 2001 que se llama Manuela. El compositor tiene además otros dos hijos con su actual pareja, Raquel Perera: Dylan, que nació en 2011, y Alma, en 2014.