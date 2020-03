Alejandro Irarragorri demandaría a David Faitelson

Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, demandaría al comentarista David Faitelson por difamación.



El talento de ESPN publicó en redes sociales que existió alguna supuesta "'comida' de 90 millones de dólares la de esta tarde: Atlante, Celaya y Zacatepec se reúnen con Enrique Bonilla y Alejandro Irarragorri. Ofrecen 30 mdd [millones de dólares] por comprar una plaza de primera división. Parece un soborno. ¿Lo es?".

El directivo del Santos Laguna habría contactado a Faitelson para negarle la situación, ya que se encuentra fuera de México por un asunto familiar, pero éste siguió con los tuits. "El señor Irarragorri me aclara que no está en México y que no hay tal 'comida'. Lo que deba quedar claro es la intención de esos clubes (Atlante, Celaya y Zacatepec) es ofrecer ese dinero (30 mdd) por una plaza de primera división... [sic.]".

Fue hasta esa publicación que Irarragorri contestó sobre alguna posible demanda en contra de Faitelson. "También te aclaré que mientes constantemente (lo cual ocultas), yo estoy fuera de México desde el lunes en un tema familiar. Te mueven intereses ocultos pero para eso hay leyes, me reservo mis derechos para actuar dada tu constante difamación y desacreditación", redactó el presidente de Grupo Orlegi.

Para Faitelson, el empresario es el "gran gestor" de la operación del futbol mexicano para abolir el descenso. "Le ofrece a los clubes repartirse 90 millones de dólares y la 'tranquilidad' de que no perderán la categoría...". Grupo Orlegi es el propietario del Santos y Atlas.