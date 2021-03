Alejandro Fernández se convierte en abuelo, nace su nieta Cayetana

En la publicación se informa que la niña nació a través de una cesárea y midió 49 centímetros y pesó 3.660 kilogramos.

En sus estados de Instagram, Camila posteó hace unas horas una serie de fotografías en las que posa con su pancita.

Cuando se dio a conocer públicamente el embarazo de Camila, "El Potrillo" se dijo muy emocionado por la llegada de su nieta, felicitó a su hija y confesó que añoraba abrazar y jugar pronto con la pequeña. Enfatizó que no le molestaba para nada convertirse en abuelo.

"Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano. Felicidades Camila! Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino".