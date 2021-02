Alejandro Fernández se convertirá en abuelo

En su momento se especuló que la boda se debía a que la nieta de Vicente Fernández estaba embarazada.

La pareja compartió la noticia en redes sociales y le dio la exclusiva a una revista de sociales. Según la publicación, será una niña la primogénita de Camila y Francisco, y nacerá en el mes de abril, ocho meses después del enlace.

Por su parte, America Guinart, madre de la joven, manifestó su emoción por la llegada de su nieta.

"No puedo explicar con palabras lo feliz que me siento. La vida es un milagro. Dios me ha bendecido con tres hijos maravillosos y ahora ellos reciben a sus propios regalos divinos. Gracias Camila y Francisco por hacerme la abuela más feliz del mundo. Ya están advertidos de que yo la echaré a perder", expresó la ex pareja de "El Potrillo" en su cuenta de Instagram.

Camila es una de los cinco hijos que tiene Alejandro Fernández.