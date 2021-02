Alejandro Fernández está feliz de ser abuelo

Su hija Camila está en sus últimas semanas de embarazo, y "El Potrillo" compartió en su cuenta de Instagram que es "una de las dichas más grandes de su vida" que se haya dado a conocer públicamente que muy pronto su hija se convertirá en mamá.

Contrario a lo que muchos piensan, de que está muy joven para ser abuelo, Alejandro aclaró que no está ni molesto ni incómodo con la situación, sino por el contrario, desea tener a su nieta entre sus brazos y poder jugar con ella.

En dicho mensaje, Fernández aprovechó para felicitar a su hija y a su yerno, y les deseó lo mejor con la bendición que viene en camino.

"Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incomodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción. No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano. Felicidades Camila! Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia. Disfruten de la bendición que viene en camino", se lee.